Donna cade in bici a Gioia Tauro e rischia il soffocamento, salvata grazie all'intervento lampo degli agenti

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È stata salvata la vita di una donna coinvolta in un sinistro stradale autonomo a Gioia Tauro, grazie al tempestivo intervento della Polizia di Stato. L’episodio, avvenuto nei giorni scorsi, ha visto protagonista una cittadina che, mentre percorreva una via della città in bicicletta, è caduta rovinosamente, rischiando il soffocamento a causa delle ferite riportate. L’intervento degli agenti ha permesso di evitare conseguenze ben più gravi, come reso noto dalla Polizia di Stato.

La dinamica dell’incidente

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la donna stava transitando su una strada cittadina di Gioia Tauro a bordo della propria bicicletta quando, per cause non specificate, ha perso l’equilibrio ed è caduta violentemente sull’asfalto. L’impatto le ha provocato una copiosa perdita di sangue dal volto, mettendola in serio pericolo di soffocamento a causa dell’ostruzione delle vie respiratorie.

L’intervento della Polizia di Stato

La Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gioia Tauro è giunta rapidamente sul luogo dell’incidente. Gli agenti hanno immediatamente applicato le procedure di primo soccorso, mantenendo libere le vie aeree della donna e cercando di contenere la perdita di sangue fino all’arrivo dei sanitari. La prontezza e la professionalità degli operatori sono state decisive per la sopravvivenza della vittima.

I soccorsi e il trasferimento in ospedale

Una volta stabilizzata, la donna è stata trasportata in ambulanza, con il supporto delle Volanti, presso lo stadio polivalente “Don Pasquale Stanganelli”. Da lì, vista la gravità delle condizioni, è stato disposto il trasferimento d’urgenza tramite elisoccorso al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, dove ha ricevuto le cure necessarie.

Il ringraziamento della donna agli agenti

Una volta che le condizioni cliniche si sono stabilizzate, la donna ha voluto esprimere la propria riconoscenza agli agenti della Polizia di Stato che l’hanno soccorsa. In una lettera indirizzata ai poliziotti intervenuti, ha manifestato profonda gratitudine per la tempestività, la professionalità e la determinazione dimostrate in un momento di grande difficoltà.

IPA