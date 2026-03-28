Donna cade in un pozzo a Roma, si era fermata a 15 metri di profondità. Recuperata dai Vigili del Fuoco

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

I vigili del fuoco hanno salvato una donna caduta in un pozzo a Roma. Stava passeggiando con il marito, da verificare se presenti anche i figli, nel Parco della Pace, in via di Monte Stallonara, al centro della Capitale, quando improvvisamente è precipitata all’interno del pozzo bloccandosi a circa 15 metri di profondità. L’incidente è avvenuto il 28 marzo alle ore 14.40 come segnalato dall’account x dei Vigili del Fuoco. Il salvataggio è avvenuto alle ore 15.30. Secondo quanto riferito dal comitato di quartiere, il Parco sarebbe stato riaperto da pochi giorni per un evento dopo quasi sei mesi.

Donna caduta in un pozzo a Roma, cosa è successo

A riportare la notizia è l’ANSA che aggiunge un dettaglio importante.

Secondo quanto hanno riferito fonti interne ai vigili del fuoco, impegnati con le operazioni di soccorso, il pozzo non era segnalato.

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Dopo alcuni minuti di tensione, la donna è stata recuperata intorno alle ore 15.30.

Secondo Fanpage, a dare l’allarme sarebbe stato il marito.

Le condizioni della 41enne

Il Messaggero segnala che la donna si sarebbe aggrappata ad una trave ad una profondità di 15 metri, gesto che le avrebbe permesso di essere salvata rapidamente dai vigili del fuoco, abili e veloci nell’operazione di salvataggio.

Adnkronos riporta che la 41enne è ferita ma cosciente ed è stata portata in codice rosso all’ospedale San Camillo.

Parco riaperto da pochi giorni

RomaToday riporta le parole di Monica Polidori del comitato di quartiere Monte Stallonara.

“Il parco è stato riaperto per un evento dopo quasi 6 mesi il giorno prima del referendum. E poi troviamo anche cartelli per la costruzione di campi da padel. Non solo: un pozzo aperto senza nessuna segnaletica? Oggi una donna è precipitata, le auguriamo una pronta guarigione. Come è stato possibile uno sbaglio del genere? Chi ha controllato? Chi lo avrebbe dovuto fare?”.