Donna cade nelle acque del lago di Como a Gera Lario e muore, era in barca col marito

Tragico incidente al lago di Como, una donna di 63 anni è morta dopo essere caduta in acqua a Gera Lerio. Secondo quanto ricostruito, avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe caduta dalla barca su cui si trovava con il marito. L’uomo si è tuffato nel tentativo di salvarla. Entrambi soccorsi, la 63enne è deceduta poco l’arrivo in ospedale.

La tragedia si è consumata nel pomeriggio di domenica 11 maggio nel lago di Como, a Gera Lario.

Una donna di 63 anni è morta dopo essere caduta in acqua dalla barca su cui stava trascorrendo il pomeriggio con il marito. Lo riporta Ansa.

La tragedia nelle acque del lago di Como, a Gera Lario

Morta donna caduta dalla barca

Qui Como riferisce che la vittima dell’incidente si chiamava Maria Elisa Casadio Lombini e viveva a Lissone, in provincia di Monza e Brianza.

Secondo quanto ricostruito, la donna avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe caduta in acqua, andando in difficoltà. Il marito, nel tentativo di soccorrerla, si è tuffato a sua volta.

A lanciare l’allarme verso le 14 sono stati alcuni kite surfer, che hanno segnalato alla guardia costiera una barca a vela alla deriva senza nessuno a bordo.

I soccorsi

Sul posto sono giunte in poco tempo le imbarcazioni della guardia costiera, dei vigili del fuoco e della guardia di finanza.

I soccorritori hanno avvistato marito e moglie in acqua e li hanno recuperati.

La donna, priva di conoscenza e in gravissime condizioni, è stata portata a riva dove è stata presa in carico dal personale sanitario del 118.

Dopo i primi tentativi di rianimarla eseguiti sul posto, è stata trasportata in codice rosso in ambulanza all’ospedale di Gravedona (Como), dove è deceduta poco dopo l’arrivo.

In ospedale anche il marito, in stato confusionale. In corso le indagini dei carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.