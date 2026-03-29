Donna caduta nel pozzo a Roma, polemiche e inchiesta aperta sulla sicurezza al parco della Pace

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È stata aperta un’inchiesta sulla caduta della donna nel pozzo all’interno del parco della Pace di Roma. La 40enne stava passeggiando con i figli e sarebbe sprofondata perché il coperchio ha ceduto. Il commissariato ha delimitato l’area per procedere alle verifiche sulla sicurezza del parco.

La caduta della donna nel pozzo

Fabiana Ferrante è un’infermiera 40enne dell’ospedale Bambino Gesù. Nel pomeriggio del 28 marzo stava camminando nel parco della Pace con i figli.

L’area è di proprietà del consiglio regionale del Lazio in fondo alla Pisana, ai confini di Roma. Attorno alle 14.40 la donna è caduta in un pozzo sotto gli occhi dei figli. A dare l’allarme è stato il marito, che stava raggiungendo la famiglia.

La 40enne è riuscita a fermare la caduta restando agganciata a una trave presente all’interno della struttura, a una profondità di 16 metri.

ANSA

I vigili del Fuoco sono subito giunti sul posto e in circa un’ora la donna è stata riportata in superficie cosciente ma in condizioni serie.

Portata al pronto soccorso dell’ospedale San Camillo in codice rosso, alla 40enne, in forte stato d’agitazione, sono state fatte due tac per escludere versamenti e complicazioni. Fabiana ha riportato un ematoma alla coscia e una frattura del piede e in ospedale è stata definita “una miracolata”.

Le verifiche sulla sicurezza

Il commissariato sta cercando di ricostruire l’esatta dinamica e la causa dell’incidente che è avvenuto in una zona coperta di erbacce e rovi, distante dai percorsi pedonali del parco.

L’ipotesi principale è quella che il coperchio del pozzo abbia ceduto all’improvviso sotto il peso della donna.

Sono state disposte verifiche dalla Pisana, che ha messo l’area in sicurezza, con un cartello per segnalare il pozzo e una griglia.

Il parco della Pace è di proprietà del consiglio regionale, che lo gestisce e che ne ha affidato la guardiania e la manutenzione a una società. L’area era stata chiusa a causa della presenza di cinghiali ed è stata riaperta da poco, quando gli animali sono stati catturati.

Il direttore regionale Vincenzo Ialongo, alla guida del servizio tecnico della Pisana, ha fatto sapere che è stata avviata “un’indagine interna” e di aver chiesto “al servizio di manutenzione e vigilanza una relazione dettagliata”. “Fino a quando non ci sarà la certezza che tutta la zona è sicura il parco resterà chiuso”, ha aggiunto.

Il racconto della donna caduta nel pozzo

“Stavo camminando, non l’ho proprio visto. C’era molta erba intorno”, ha raccontato la donna a Il Messaggero.

Fabiana ha confessato di aver “pensato di morire“. La 40enne ha ringraziato i pompieri del nucleo Saf che le hanno salvato la vita.

Monica Polidori, presidente del comitato di quartiere “Monte Stallonara” ha evidenziato che il parco della Pace è “frequentato da tantissime persone ogni giorno, non solo da chi abita in zona”.

“Hanno installato dei cartelli per segnalare la costruzione di campi da padel e non hanno pensato a farlo con il pozzo – ha aggiunto – che tra l’altro noi frequentatori non avevamo mai visto. Prima non c’era. O se c’era certamente era chiuso e coperto”.