Donna chiede un passaggio a Catania a un 80enne e gli ruba l'auto: caccia alla ladra

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato recuperato in tempi rapidi il veicolo sottratto a un 80enne catanese, vittima di una truffa e di un furto in strada. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi a Catania, dove una donna ha approfittato della generosità dell’uomo per impossessarsi della sua auto. L’intervento tempestivo della Polizia di Stato ha permesso di restituire il mezzo al legittimo proprietario, mentre sono in corso le indagini per identificare la responsabile.

La ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando un 80enne catanese si trovava a bordo della propria auto. Una donna, apparentemente in difficoltà e con diverse buste della spesa tra le mani, lo ha fermato in strada. Fingendo di essere affaticata, la donna ha chiesto un passaggio fino al faro Biscari, sostenendo di aver bisogno di aiuto per trasportare le pesanti buste.

Il raggiro e il furto dell’auto

L’anziano, mosso da altruismo, ha deciso di aiutare la donna. È sceso dall’auto per darle una mano, ma proprio in quel momento la truffatrice ha colto l’occasione: con destrezza, si è seduta al posto di guida, ha avviato il motore e si è allontanata rapidamente in direzione di piazza Caduti del Mare, lasciando l’uomo in strada. L’episodio si configura come un vero e proprio furto aggravato da truffa.

L’intervento della Polizia e il recupero del veicolo

Ricevuta la segnalazione del furto tramite il numero unico d’emergenza, le moto-volanti della Questura di Catania si sono immediatamente attivate. Gli agenti hanno avviato le ricerche e sono riusciti a individuare l’auto rubata in via Del Principe. La donna, probabilmente consapevole di essere stata individuata, ha abbandonato il veicolo con le chiavi ancora inserite nel quadro e si è data alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

Le indagini in corso

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per risalire all’identità della responsabile. Al momento, la donna non è stata ancora rintracciata, ma gli inquirenti stanno raccogliendo elementi utili per identificarla e assicurare alla giustizia l’autrice della truffa e del furto.

La restituzione dell’auto e i ringraziamenti

Dopo gli accertamenti sul posto, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno contattato l’80enne derubato. L’uomo, accompagnato dal figlio, si è recato in via Del Principe per recuperare il proprio veicolo. Ha espresso parole di sincero apprezzamento nei confronti dei poliziotti, ringraziandoli per la rapidità e l’efficacia dell’intervento che ha permesso di risolvere positivamente la vicenda.

IPA