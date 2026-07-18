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Una donna di ottant’anni è stata salvata da un arresto cardiaco grazie all’intervento tempestivo degli agenti della Polizia di Stato di Varese. Il malore è avvenuto nel pomeriggio di ieri in Piazza San Giuseppe, dove la signora è stata soccorsa e rianimata con successo dagli operatori, che hanno applicato le manovre di primo soccorso e utilizzato il defibrillatore semiautomatico. Il pronto intervento è stato giudicato determinante dai medici per la sopravvivenza della paziente.

Il salvataggio in Piazza San Giuseppe

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, quando una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico di Varese era impegnata nel consueto servizio di controllo del territorio. Alcune passanti hanno attirato l’attenzione degli agenti, segnalando la presenza di una donna riversa a terra e priva di conoscenza in Piazza San Giuseppe.

Gli operatori, giunti rapidamente sul posto, hanno constatato che la donna non respirava e non mostrava segni evidenti di vita. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi sanitari tramite la Sala Operativa locale. Nel frattempo, una seconda pattuglia è arrivata in supporto, mentre un altro agente si è recato nella vicina Piazza Montegrappa per recuperare il Defibrillatore Semiautomatico Esterno (D.A.E.), installato per le emergenze pubbliche.

Uno degli agenti ha assunto la guida delle manovre di primo soccorso, iniziando il massaggio cardiaco. Per circa cinque minuti consecutivi, l’operatore ha continuato la rianimazione cardiopolmonare senza interruzione, mantenendo attive le funzioni vitali della donna. Nel frattempo, il defibrillatore è stato attivato e collegato dagli altri colleghi, fornendo un supporto specialistico fondamentale.

L’arrivo dei sanitari e il trasporto in ospedale

Il personale del 118 è arrivato poco dopo e ha somministrato ossigeno alla paziente, stabilizzandola all’interno dell’ambulanza. La signora ha ripreso a respirare ed è stata trasportata d’urgenza in ospedale in codice rosso. I medici hanno confermato che il tempestivo intervento degli agenti, in particolare il massaggio cardiaco eseguito con prontezza, è stato decisivo per salvare la vita della donna, che è stata dichiarata fuori pericolo.

L’episodio, conclusosi positivamente, mette in luce l’importanza della formazione continua e dell’aggiornamento professionale degli operatori della Polizia di Stato. Gli agenti della Questura di Varese partecipano regolarmente a corsi specifici sulle manovre di primo soccorso, tra cui il protocollo B.L.S. (Basic Life Support), organizzati da medici del corpo. Questi corsi prevedono sia sessioni teoriche che pratiche, focalizzate sulla rianimazione cardiopolmonare e sull’uso corretto dei defibrillatori automatici e semiautomatici.

IPA