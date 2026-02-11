Strage nella scuola di Tumbler Ridge in Canada, almeno 10 morti: a sparare è stata una donna, poi si è uccisa

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Strage in Canada: 10 persone sono morte e 27 sono state ferite, di cui 2 in condizioni gravi. La carneficina si è verificata in una scuola a Tumbler Ridge, nella provincia della British Columbia, ai piedi delle Montagne Rocciose. Le forze dell’ordine hanno identificato una donna sospettata di essere colei che ha aperto il fuoco. Dopo aver compiuto la strage, si è tolta la vita, poco prima dell’arrivo della polizia. Il sovrintendente della Royal Canadian Mounted Police, Ken Floyd, ha aggiunto che il movente non è ancora chiaro.

Canada, strage in una scuola a Tumbler Ridge: donna uccide 9 persone e si suicida

Gli investigatori stanno indagando sul legame fra le persone uccise e la killer. Prima che venisse individuata la presunta autrice della strage, il cui nome per ora non è stato reso noto, un primo avviso alla cittadinanza parlava di una sospettata “con capelli castani che indossava un vestito”.

Quando la polizia è arrivata alla Tumbler Ridge Secondary School sono state trovate 7 persone senza vita, compresa colei che ha sparato. Un’ottava persona è deceduta nel corso del trasporto in ospedale. Altri 2 cadaveri, che la polizia ritiene essere collegati alla carneficina avvenuta nel liceo, sono stati rinvenuti in una casa privata vicino alla scuola.Il primo ministro canadese Mark Carney “devastato”

Il primo ministro canadese, Mark Carney, ha dichiarato di essere “devastato” per quanto accaduto e ha cancellato la sua partecipazione alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco, prevista questo fine settimana.

“Le mie preghiere e le mie più sentite condoglianze vanno a tutte le famiglie e agli amici che hanno perso i propri cari in questi orribili atti di violenza”, ha scritto in un post sui social media, unendosi ai canadesi nell’esprimere le sue condoglianze “a coloro le cui vite sono state cambiate per sempre oggi e nel rendere omaggio al coraggio e all’altruismo dei primi soccorritori che hanno rischiato la vita per proteggere i loro concittadini”.

Premier della British Columbia: “Tragedia inimmaginabile”

La scuola teatro della strage è frequentata da 175 studenti fra medie e superiori e si trova a Tumbler Ridge, remota cittadina montana di 2.400 abitanti della British Columbia, nel Canada occidentale. Dopo l’allarme, è stata messa in sicurezza e tutti gli alunni e il personale sono stati evacuati.

La polizia ha diramato un messaggio a tutti gli abitanti della città, invitandoli a restare a casa. David Eby, premier della British Columbia, ha parlato di una “tragedia inimmaginabile”. Tutte le scuole della zona e il Northern Lights College rimarranno chiusi per il resto della settimana.

Canada sotto shock

Il Canada è sotto shock. Attacchi simili sono rarissimi nel Paese nordamericano. Il solo precedente più grave risale al 1989, quando il 25enne Gamil Gharbi, guidato da un odio per le donne, irruppe nel Politecnico di Montreal e uccise 14 studentesse.

Un altro fatto grave si verificò nel 2016: un 17enne con disturbi mentali, dopo essere stato bocciato per la terza volta, tolse la vita a colpi di pistola a 5 persone, tra cui 2 cugini e un insegnante della sua scuola a La Loche, nel Saskatchewan.

Il cordoglio dell’Italia col ministro Tajani

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, su X ha pubblicato un messaggio di cordoglio: