Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata denunciata una 48enne di nazionalità rumena per atti osceni in luogo pubblico aggravati dalla presenza di minori davanti al Tribunale di Como. L’episodio si è verificato ieri mattina, quando la donna si è spogliata e ha urlato frasi senza senso davanti ai passanti, prima di essere fermata da una guardia giurata e consegnata alla Polizia.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti è avvenuto nella mattinata di ieri, dopo una segnalazione giunta alla centrale operativa. La protagonista dell’episodio è una cittadina rumena di 48 anni, già nota alle forze dell’ordine per precedenti di polizia e l’utilizzo di diversi alias.

L’intervento delle forze dell’ordine

Intorno alle 9.30, una pattuglia è stata inviata nel piazzale antistante il Tribunale di Como a seguito di una chiamata che segnalava la presenza di una donna intenta a spogliarsi in pubblico e a urlare frasi incomprensibili. Gli agenti, una volta giunti sul posto, hanno preso contatto con la guardia giurata del Tribunale, che aveva già interrotto lo spogliarello della donna e l’aveva fatta salire sull’auto di servizio per evitare ulteriori problemi.

La ricostruzione dei fatti

Secondo quanto riferito dalla guardia giurata, la 48enne avrebbe improvvisamente iniziato a denudarsi davanti ai passanti, gridando frasi prive di senso e restando con indosso solo i pantaloni. L’intervento tempestivo della guardia ha permesso di fermare la donna prima che la situazione degenerasse ulteriormente, soprattutto considerando la presenza di minori nell’area.

L’identificazione e i precedenti

La donna è stata quindi accompagnata in Questura, dove è stata identificata. Dagli accertamenti sono emersi diversi precedenti di polizia a suo carico, in particolare per reati contro la Pubblica Amministrazione e il patrimonio. La sua posizione è risultata aggravata dalla recidiva e dall’utilizzo di molteplici alias nel corso degli anni.

Le conseguenze amministrative e penali

Al termine delle procedure di identificazione, la 48enne è stata denunciata per atti osceni in luogo pubblico, con l’aggravante della presenza di minori. Oltre alla denuncia, le sono stati notificati due allontanamenti: uno disposto in base al Regolamento di Polizia Urbana e l’altro riservato agli stranieri comunitari, che le impone di lasciare il territorio italiano entro 30 giorni dalla notifica.

Il contesto e la sicurezza pubblica

L’episodio ha destato particolare preoccupazione tra i cittadini e i frequentatori del Tribunale di Como, soprattutto per la presenza di bambini e famiglie nell’area al momento dei fatti. La prontezza della guardia giurata e l’intervento della Polizia hanno evitato che la situazione potesse avere conseguenze più gravi.

I provvedimenti adottati

La Polizia di Stato ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine nel segnalare tempestivamente episodi di reato o comportamenti pericolosi per la sicurezza pubblica. In questo caso, la segnalazione ha permesso un intervento rapido e la messa in sicurezza dell’area, oltre all’identificazione e alla denuncia della responsabile.

Precedenti e recidiva

Dagli accertamenti è emerso che la 48enne aveva già avuto a che fare con le forze dell’ordine per reati contro la Pubblica Amministrazione e il patrimonio. L’utilizzo di diversi alias ha reso più complesso il lavoro degli investigatori, che sono comunque riusciti a ricostruire il suo passato giudiziario.

Le reazioni della comunità

L’episodio ha suscitato sconcerto tra i cittadini di Como, che hanno espresso preoccupazione per la sicurezza nelle aree pubbliche, soprattutto in prossimità di luoghi istituzionali come il Tribunale. Le autorità hanno rassicurato la popolazione, ribadendo l’impegno costante nel garantire l’ordine pubblico e la tutela dei minori.

Il ruolo delle forze dell’ordine

La Polizia di Stato ha evidenziato come la collaborazione tra personale di sicurezza privata e agenti sia fondamentale per prevenire e contrastare episodi di reato in luoghi sensibili. In questo caso, la sinergia tra la guardia giurata e la pattuglia intervenuta ha permesso di gestire rapidamente la situazione e di adottare i provvedimenti necessari.

Le misure di allontanamento

Oltre alla denuncia penale, la donna è stata destinataria di due provvedimenti di allontanamento: il primo, previsto dal Regolamento di Polizia Urbana, mira a tutelare la sicurezza e il decoro delle aree pubbliche; il secondo, riservato agli stranieri comunitari, impone l’obbligo di lasciare il territorio nazionale entro 30 giorni dalla notifica.

La normativa di riferimento

Il reato di atti osceni in luogo pubblico è disciplinato dal codice penale e prevede pene più severe in presenza di minori. L’aggravante contestata alla 48enne riflette la particolare gravità dell’episodio, avvenuto in un luogo frequentato anche da bambini e famiglie.

Le prospettive future

Le autorità continueranno a monitorare la situazione e a intensificare i controlli nelle aree sensibili della città, al fine di prevenire episodi simili. La collaborazione tra cittadini, personale di sicurezza e forze dell’ordine resta un elemento chiave per garantire la sicurezza di tutti.

Conclusioni

L’episodio avvenuto ieri mattina nel piazzale antistante il Tribunale di Como rappresenta un campanello d’allarme per la sicurezza nelle aree pubbliche. La tempestività dell’intervento e l’efficacia delle misure adottate hanno permesso di risolvere rapidamente la situazione, ma resta alta l’attenzione delle autorità per prevenire e contrastare ogni forma di reato che possa mettere a rischio l’incolumità dei cittadini, in particolare dei minori.

IPA