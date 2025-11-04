Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto eseguito dalla Polizia di Stato a Bologna, dove un uomo è stato fermato per rapina aggravata ai danni di una donna. L’episodio, avvenuto l’11 ottobre 2025 in Largo Lercaro, è stato ricostruito grazie alle indagini della Squadra Mobile, che hanno portato all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un trentenne originario di Isola Capo Verde, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici.

Le indagini e l’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile di Bologna ha dato esecuzione, il 3 novembre 2025, a un provvedimento restrittivo emesso dal Gip del Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica. L’uomo arrestato è gravemente indiziato di aver commesso una rapina l’11 ottobre 2025 in Largo Lercaro, nel capoluogo emiliano.

L’aggressione in Largo Lercaro

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima, una donna, aveva richiesto l’intervento delle forze dell’ordine tramite il numero di emergenza. L’aggressore l’aveva raggiunta alle spalle, le aveva stretto un braccio intorno al collo e le aveva strappato la collanina che indossava. L’intera scena si era svolta alla presenza di un minore di 5 anni, vicino di casa e conoscente della donna, rendendo l’episodio ancora più grave.

L’identificazione del sospetto

Le indagini della Squadra Mobile hanno permesso di raccogliere elementi a carico del presunto autore della rapina. L’uomo, un trentenne cittadino originario di Isola Capo Verde, era già gravato da precedenti per reati analoghi. Sulla base degli indizi raccolti, la Procura della Repubblica ha richiesto l’applicazione della misura cautelare più severa, concessa dal Gip e messa in atto dagli agenti nella giornata del 3 novembre 2025. Terminate le formalità di rito, l’arrestato è stato trasferito presso la casa circondariale locale.

