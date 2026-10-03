Donna di 23 anni accoltellata nel centro di Salerno, fermato un uomo ad Ariano Irpino vicino ad Avellino

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È stato eseguito un fermo per tentato omicidio nei confronti di un uomo residente ad Ariano Irpino, gravemente indiziato di aver accoltellato una giovane donna a Salerno lo scorso 23 settembre. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Salerno, è stata condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Salerno in collaborazione con il Commissariato di Ariano Irpino, dopo un’articolata attività investigativa culminata nella serata del 2 ottobre.

Le indagini e il riconoscimento dell’aggressore

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio la sera del 23 settembre, quando, intorno alle 21,30, una giovane donna di 23 anni è stata soccorsa in Largo S. Tommaso d’Aquino, nel centro storico di Salerno, dopo essere stata vittima di una violenta aggressione. La donna, colpita alle spalle da un individuo sconosciuto che l’ha presa a calci, pugni e poi accoltellata alla nuca, è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso, dove ha ricevuto cure urgenti, tra cui trasfusioni di sangue.

L’attività investigativa e la raccolta degli elementi di prova

Immediatamente dopo i fatti, la Squadra Mobile di Salerno ha avviato una complessa indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica, per ricostruire l’accaduto e identificare il responsabile. Gli investigatori hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza, estendendo la ricerca anche a zone non immediatamente vicine al luogo dell’aggressione. Grazie a questi elementi, è stato individuato un uomo compatibile per aspetto e abbigliamento con l’autore del gesto violento.

Il riconoscimento e la ricerca dell’indagato

La persona offesa, una volta dimessa dall’ospedale, ha riconosciuto l’aggressore in fotografia, fornendo così un ulteriore riscontro alle indagini. Nel frattempo, sono state avviate ricerche serrate in tutta la città di Salerno e nei comuni limitrofi, ma senza esito immediato. Per questo motivo, le forze dell’ordine hanno diffuso i fotogrammi dell’uomo alle altre forze di polizia a livello nazionale e, successivamente, anche tramite i media, nella speranza di ottenere la collaborazione dei cittadini.

L’arresto ad Ariano Irpino

L’estensione delle ricerche ha dato i suoi frutti quando il personale del Commissariato di Ariano Irpino, in stretto coordinamento con la Squadra Mobile di Salerno, ha riconosciuto l’uomo ritratto nei fotogrammi diffusi. Il riconoscimento è stato confermato anche attraverso i documenti identificativi acquisiti dalla Polizia Giudiziaria. Contestualmente, sono giunte segnalazioni da parte di cittadini che hanno rafforzato la convergenza investigativa sull’uomo residente ad Ariano Irpino.

Perquisizione e sequestro di materiale utile alle indagini

Nel corso dell’esecuzione del fermo, è stata effettuata una perquisizione personale e domiciliare nei confronti dell’indagato. Gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato gli indumenti indossati dall’uomo la sera dell’aggressione, oltre a materiale documentale ritenuto utile alle indagini, tra cui appunti manoscritti che saranno oggetto di ulteriori approfondimenti per chiarire il movente dell’azione violenta.

Le fasi successive e la posizione dell’indagato

Ultimate le formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Ariano Irpino, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il provvedimento cautelare è stato emesso sulla base degli elementi raccolti nella fase delle indagini preliminari. Si ricorda che, fino all’eventuale giudizio definitivo, vige la presunzione di innocenza nei confronti del soggetto fermato. Il decreto di fermo sarà sottoposto alla convalida del GIP e le accuse saranno valutate nelle successive fasi di giudizio dai giudici competenti.

IPA