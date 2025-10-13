Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto ad Amatrice, dove una giovane donna è stata fermata per rapina impropria, resistenza a Pubblico Ufficiale e porto di oggetti atti a offendere. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri presso un centro commerciale della cittadina, quando la 24enne, già nota alle forze dell’ordine, è stata sorpresa mentre sottraeva alcuni braccialetti da un’edicola. La donna, alla vista dei militari, ha reagito con violenza, tentando la fuga e aggredendo uno degli agenti intervenuti.

L’intervento dei Carabinieri

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è svolto nel centro commerciale di Amatrice, dove la giovane aveva già attirato l’attenzione infastidendo alcuni clienti e danneggiando un ascensore. La situazione è degenerata quando i militari dell’Arma, allertati da una chiamata al Numero Unico di Emergenza 112, sono intervenuti sul posto e hanno colto la donna in flagrante mentre asportava dei braccialetti dagli espositori di un’edicola.

La dinamica dei fatti

Alla vista della pattuglia, la 24enne ha tentato di allontanarsi rapidamente, cercando di occultare la refurtiva. I Carabinieri hanno tentato di fermarla, ma la donna ha opposto una forte resistenza, arrivando ad aggredire fisicamente uno dei militari. Dopo una breve colluttazione, la giovane è stata bloccata e riportata alla calma dagli agenti.

La perquisizione e il sequestro dell’arma

Durante la perquisizione personale, i Carabinieri hanno rinvenuto nella borsa della donna un coltello a serramanico della lunghezza di circa 20 cm, che è stato immediatamente sequestrato. Il possesso dell’arma ha aggravato la posizione della giovane, già accusata di rapina impropria e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Le conseguenze dell’arresto

La 24enne è stata condotta presso la caserma dei Carabinieri di Amatrice per l’espletamento delle formalità di rito. Successivamente, su disposizione del Magistrato di turno della Procura della Repubblica di Rieti, la donna è stata trasferita presso la Casa Circondariale di Roma – Rebibbia. Al momento, il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e le eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.

IPA