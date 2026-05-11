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Fermata e arrestata in flagranza una giovane donna di 26 anni di origine georgiana, accusata di tentata truffa aggravata ai danni di un’anziana. L’intervento è stato reso possibile grazie a una fast line tra la sala operativa della Questura e gli agenti del IV Distretto San Basilio. La donna si era presentata come ufficiale giudiziario, esibendo un tesserino falso, per convincere la vittima a consegnare denaro e preziosi con la scusa di accertamenti legati a una rapina.

La ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta a Roma, nel quartiere San Basilio, dove gli agenti sono riusciti a bloccare la presunta truffatrice proprio mentre tentava di fuggire dallo stabile in cui aveva messo in atto il raggiro.

L’indagine ha preso avvio dopo che la vittima, un’anziana residente a Roma, è stata contattata telefonicamente da un individuo che si è spacciato per appartenente alla Guardia di Finanza. L’uomo, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, ha informato la donna di presunti accertamenti in corso a seguito di una rapina avvenuta ai danni di una gioielleria. Con questa scusa, le è stato detto che alcuni beni e valori in suo possesso dovevano essere sottoposti a verifiche tecniche per escludere un loro collegamento con la refurtiva.

Il tentativo di raggiro

La seconda fase della messinscena si è svolta direttamente presso l’abitazione della vittima. Qui, la ventiseienne georgiana si è presentata qualificandosi come ufficiale giudiziario incaricato del ritiro di preziosi e denaro, necessari – a suo dire – per effettuare controlli sui numeri di serie e sulla provenienza degli oggetti. Per rendere più credibile la propria identità, la donna ha mostrato un tesserino identificativo falso, dichiarando di agire per conto della Guardia di Finanza.

L’intervento decisivo del figlio

All’interno dell’abitazione, insieme all’anziana, era presente anche il figlio, che ha intuito la natura sospetta della visita. L’uomo ha cercato di prendere tempo, rifiutandosi di consegnare quanto richiesto dalla finta ufficiale giudiziario. Approfittando di un momento di distrazione della donna, il figlio ha chiamato il 1 1 2 (Numero Unico di Emergenza), segnalando la situazione alle forze dell’ordine.

L’arresto in flagranza

Grazie alla fast line attivata tra la sala operativa della Questura e gli agenti del IV Distretto San Basilio, la giovane è stata intercettata mentre, trattenuta dal figlio della vittima, cercava di fuggire attraverso le scale dello stabile. Gli agenti sono intervenuti tempestivamente, bloccando la donna e procedendo all’arresto in flagranza di reato.

Gli elementi raccolti dagli investigatori

Durante la perquisizione personale, la ventiseienne è stata trovata in possesso di due biglietti ferroviari per la tratta Napoli-Roma e tre telefoni cellulari. L’analisi tecnica delle gallerie fotografiche di uno dei dispositivi ha permesso agli investigatori di rinvenire immagini e video del citofono del palazzo “d’interesse” e dell’itinerario percorso dalla stazione all’abitazione da colpire.

Le accuse e la posizione dell’indagata

Al termine degli accertamenti, la giovane è stata arrestata ed è ora gravemente indiziata del reato di tentata truffa aggravata. L’operato della Polizia di Stato è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

Il ruolo della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine

Il caso dimostra ancora una volta quanto sia fondamentale la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per prevenire e contrastare i reati di truffa ai danni delle persone più vulnerabili. Grazie alla prontezza del figlio della vittima e alla rapidità d’intervento degli agenti, è stato possibile sventare il raggiro e assicurare la presunta responsabile alla giustizia.

IPA