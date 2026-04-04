Donna di 26 anni trovata morta in un affittacamere a Bari, a dare l'allarme l'uomo che si trovava con lei

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Una donna di 26 anni è stata trovata morta all’interno di un affittacamere a Bari. A dare l’allarme sarebbe stato l’uomo con il quale aveva trascorso la notte. Per il momento, secondo fonti investigative, si esclude la morte violenta. Il procuratore Savina Toscani potrebbe valutare se disporre l’autopsia per far luce sul caso.

Giallo in un affittacamere a Bari

Le informazioni sono ancora in divenire. La mattina di sabato 4 aprile a Bari, in via Picone, una giovane donna di 26 anni è stata trovata morta all’interno di un affittacamere.

Sul posto, allertati dall’uomo che aveva trascorso la notte con lei, sono arrivati i carabinieri e i militari dei Ris. Per il momento non si configura l’ipotesi di un omicidio in quanto, stando alle prime indiscrezioni, sul corpo della giovane non sarebbero stati rinvenuti segni di violenza.

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Sul posto è intervenuto anche il procuratore Savina Toscani. Secondo la Gazzetta del Mezzogiorno sarebbe stata disposta l’autopsia per chiarire le circostanze che hanno portato al decesso.

Per il momento non è dato conoscere le generalità della 26enne.

La 26enne trovata morta in via Picone

Tutti gli accertamenti del caso sono ancora in corso. Fanpage scrive che l’uomo, coetaneo della ragazza, si sarebbe accorto della tragedia dopo essere rientrato dalla colazione.

La 26enne si trovava priva di vita nella stanza. Repubblica scrive che i due si conoscevano da poco e che quello della notte tra venerdì e sabato sarebbe stato un incontro occasionale.

Le prime ipotesi

Come anticipato, sul corpo della ragazza non sarebbero stati trovati segni di violenza. Per questo gli inquirenti valutano le ipotesi di un malore per un possibile problema di salute o a seguito della possibile assunzione di sostanze.

Nel frattempo gli inquirenti hanno sequestrato i telefoni dei due giovani per non tralasciare ogni dettaglio. Il cadavere è stato trasportato presso l’Istituto di Medicina Legale. Gli investigatori cercheranno di riavvolgere il nastro alle ore precedenti alla tragedia e ai contatti tra il giovane e la 26enne, e altri eventuali contatti telefonici con persone esterne e conoscenti.