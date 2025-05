Donna di 29 anni rapina e tiene in ostaggio un giovane con un coccio di vetro fingendosi un uomo, arrestata

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una donna di 29 anni originaria della provincia di Lecce è stata arrestata per rapina aggravata, false attestazioni e inosservanza della libertà vigilata. L’arresto è avvenuto nella notte a Taranto, in via Principe Amedeo, dove la polizia ha scoperto due persone che cercavano di nascondersi dietro un furgone.

Il controllo della polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, durante un controllo di routine, gli agenti hanno notato due individui sospetti. Uno dei due ha mostrato segni di nervosismo e ha dichiarato di non avere documenti, fornendo false generalità. L’altro individuo ha chiesto aiuto, rivelando di essere stato preso in ostaggio e rapinato dalla persona in sua compagnia.

La scoperta e l’arresto

La polizia ha bloccato la persona senza documenti e, durante la perquisizione, ha trovato un coccio di vetro appuntito, una banconota da 20 euro e una carta d’identità. Nonostante le sembianze maschili, si è scoperto che si trattava di una donna di 29 anni con numerosi precedenti penali. La donna era già sottoposta a Sorveglianza Speciale con obbligo di permanenza nel suo comune di residenza.

Il racconto della vittima

La vittima ha raccontato che, mentre tornava a casa, è stata avvicinata dalla donna che, minacciandolo con un coccio di vetro, lo ha costretto a cercare un bancomat per consegnarle del denaro. Durante il tragitto, la donna ha anche affermato di avere una pistola, ottenendo così l’unica banconota da 20 euro in possesso della vittima.

Conclusione

Dopo aver trasmesso gli atti all’Autorità Giudiziaria, la donna è stata arrestata e portata presso la Casa Circondariale locale. Per l’indagata vige il principio di innocenza fino a sentenza definitiva. Maggiori dettagli su Lecce.

