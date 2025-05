Donna di 48 anni ubriaca semina il panico sul lungolago di Como, passanti e clienti dei bar importunati

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una donna di 48 anni è stata denunciata dalla Polizia di Stato di Como per resistenza a Pubblico Ufficiale, rifiuto di fornire le generalità e ubriachezza molesta. L’episodio è avvenuto sabato pomeriggio sul lungolago di Como, dove la donna, priva del permesso di soggiorno, ha importunato i passanti. La situazione è stata gestita dalle forze dell’ordine che l’hanno poi accompagnata in Questura.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto intorno alle 15.30 di sabato, quando una volante è stata chiamata in piazza De Gasperi. La donna, già nota alle forze dell’ordine per reati simili, si trovava in evidente stato di ubriachezza e disturbava i clienti di un bar e i passanti.

Resistenza e denuncia

All’arrivo degli agenti, la donna ha opposto resistenza, insultando i poliziotti e rifiutandosi di salire sull’auto di servizio. Dopo un breve confronto, è stata assicurata in auto e portata in Questura. Qui ha continuato a mantenere un atteggiamento offensivo e non collaborativo, portando alla sua denuncia per resistenza a Pubblico Ufficiale, rifiuto di fornire le generalità, ubriachezza molesta e per la mancanza del permesso di soggiorno.

Sanzioni amministrative

Oltre alla denuncia, la donna è stata sanzionata amministrativamente con un ordine di allontanamento in base al Regolamento di Polizia Urbana di Como.

Fonte foto: IPA