Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato eseguito un arresto per atti persecutori a Venezia, dove una donna cinquantenne è stata fermata dopo aver molestato ripetutamente un uomo con cui aveva avuto una relazione. L’episodio si è verificato nella serata di domenica a Venezia, dove la donna è stata sorpresa mentre cercava insistentemente di entrare nell’abitazione della vittima a Mestre.

La dinamica dei fatti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto a seguito di una segnalazione giunta al numero di emergenza 113. Gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Venezia sono intervenuti prontamente presso l’abitazione di un cittadino italiano residente a Mestre, dove hanno trovato la donna intenta a bussare con insistenza alla porta e alle finestre dell’uomo.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la cinquantenne aveva già messo in atto una serie di comportamenti molesti nei giorni precedenti. La donna avrebbe tentato ripetutamente di contattare la vittima tramite telefonate anonime e si sarebbe presentata più volte sia presso la sua abitazione sia nei luoghi da lui abitualmente frequentati. Queste azioni hanno generato un clima di forte disagio e preoccupazione nell’uomo, che aveva avuto in passato una relazione con l’indagata.

I precedenti della donna

Durante il controllo e l’identificazione, gli agenti hanno scoperto che la donna era già nota alle forze dell’ordine. A suo carico risultano diversi precedenti penali e di polizia per reati contro la persona, contro il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti. Questi elementi hanno contribuito a rafforzare il quadro indiziario nei suoi confronti.

L’arresto e le conseguenze

Alla luce delle prove raccolte, la donna è stata arrestata per il reato di atti persecutori e posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Le indagini proseguono

Le indagini della Polizia di Stato proseguono per ricostruire nel dettaglio la vicenda e accertare eventuali ulteriori responsabilità. Nel frattempo, la donna resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dei prossimi sviluppi giudiziari.

IPA