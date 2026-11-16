Donna di 50 anni trovata morta ad Angri dal figlio, possibile omicidio: cadavere nel letto, ferite da taglio

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Una donna di 50 anni sarebbe stata trovata morta nella propria abitazione ad Angri, in provincia di Salerno, nella mattinata di lunedì 16 novembre. Il cadavere sarebbe stato ritrovato con diverse ferite compatibili con quelle provocate da un’arma da taglio. Gli investigatori starebbero valutando l’ipotesi dell’omicidio. A lanciare l’allarme, intorno alle 5:30, sarebbe stato uno dei due figli della vittima.

Donna trovata morta ad Angri, cosa è successo

Secondo le prime ricostruzioni riportate da RaiNews, uno dei due figli della cinquantenne avrebbe scoperto il corpo senza vita nelle prime ore del mattino. L’altro figlio non si sarebbe trovato nell’abitazione al momento del ritrovamento. Sul cadavere della donna sarebbero state rinvenute ferite in diverse parti del corpo, compatibili con colpi inferti mediante un’arma da taglio, probabilmente un coltello.

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Il primo esame esterno eseguito dal medico legale avrebbe evidenziato lesioni che potrebbero aver provocato il decesso. Le condizioni del cadavere avrebbero portato gli investigatori a prendere in considerazione la possibilità che la cinquantenne sia stata vittima di un’aggressione.

Le indagini

Le indagini sono affidate ai carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica. Nell’appartamento sono intervenuti anche gli specialisti dei rilievi scientifici, incaricati di raccogliere eventuali elementi utili alle indagini.

L’ipotesi principale sarebbe quella di una morte violenta, ma sarà necessario ricostruire le circostanze in cui si sono prodotte le ferite. Gli investigatori starebbero cercando di chiarire le ultime ore di vita della donna, attraverso gli accertamenti nell’abitazione e le informazioni raccolte dalle persone che la conoscevano. Tra gli aspetti ancora da chiarire figurano l’eventuale presenza di altre persone nell’appartamento e il possibile movente.

Disposta l’autopsia

La Procura di Nocera Inferiore ha disposto il sequestro della salma per consentire gli approfondimenti medico-legali. Nei prossimi giorni sarà eseguita l’autopsia, dalla quale potrebbero emergere elementi decisivi per stabilire le cause della morte. L’esame dovrà chiarire il numero e la natura delle lesioni, verificando se siano state provocate da un’arma da taglio e quali abbiano determinato il decesso. Un altro punto riguarda il momento della morte.

Gli accertamenti medico-legali serviranno anche a restringere l’intervallo temporale del decesso, per consentire agli investigatori di ricostruire gli spostamenti e gli eventuali contatti della vittima nelle ore precedenti.