Donna di 53 anni ruba in un supermercato di Como e sputa addosso alla guardia di sicurezza

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una donna di 53 anni è stata denunciata per tentata rapina aggravata a Como. L’episodio è avvenuto quando la donna, di origine nigeriana e residente a Grandate, ha aggredito una guardia di sicurezza per sfuggire dopo un furto in un supermercato.

La dinamica dei fatti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, poco prima di mezzogiorno è giunta una chiamata di soccorso al 112. La segnalazione riguardava un furto di merce per pochi euro presso un supermercato di piazza Matteotti a Como. La donna, per garantirsi l’impunità, ha aggredito la guardia di sicurezza con calci, sputi e insulti, dopo essere stata fermata appena fuori dall’esercizio commerciale.

Intervento delle forze dell’ordine

La volante è intervenuta alla stazione di Como Borghi, dove la guardia ha indicato la donna agli agenti. La 53enne, in condizioni psicofisiche alterate, è stata presa in consegna e portata in Questura per ulteriori accertamenti.

Conseguenze legali

In Questura, è stata raccolta la testimonianza della guardia e formalizzata la denuncia. Sulla base dei precedenti penali e delle informazioni raccolte, la donna è stata denunciata in stato di libertà per tentata rapina aggravata. Inoltre, le è stato notificato un Avviso Orale del Questore, un provvedimento amministrativo che potrebbe aggravare la sua posizione in caso di ulteriori illeciti o comportamenti molesti.

Fonte foto: IPA