Donna di 65 anni trovata morta carbonizzata in casa a Pozzuoli, la versione del marito: indagini in corso

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Morta una donna di 65 anni il cui cadavere è stato trovato carbonizzato all’interno di una casa in via Cuma, nella località balneare Licola, sul litorale di Pozzuoli. Sul posto si sono precipitati gli agenti del commissariato di polizia e i vigili del fuoco. Al momento si sta cercando di ricostruire la precisa dinamica dei fatti. Secondo una prima versione, il marito della vittima era all’esterno dell’abitazione quando avrebbe visto le fiamme divampare in casa. Il racconto dell’uomo è al vaglio degli inquirenti. Non si esclude per ora alcuna pista.

Donna 65enne morta carbonizzata a Pozzuoli, marito sotto shock

La vittima si chiamava Teresa Tiano. La tragedia si è verificata intorno alle 15.30 di sabato 14 marzo. I due coniugi, come riportato dal quotidiano La Repubblica, avevano appena finito di pranzare, quando il marito è andato in giardino. La moglie invece è rimasta in casa.

Improvvisamente, secondo le prime informazioni rese note sul caso, l’uomo avrebbe avvertito dei rumori provenire dall’abitazione, al cui interno si è sviluppato un incendio.

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Subito il coniuge si sarebbe diretto verso la moglie. Una volta entrato in casa si sarebbe trovato di fronte a una scena terribile: il corpo di Teresa già carbonizzato dalle fiamme.

I tentativi di soccorso sono risultati vani. A quanto pare, oltre alla coppia, nell’abitazione non c’era nessun’altra persona.

Il marito della vittima, sotto shock, è stato subito sentito dagli investigatori.

La testimonianza del marito di Teresa Tiano

“Ho visto del fumo provenire dall’abitazione in cui si trovava mia moglie – ha raccontato il marito agli agenti, come riferito dal Corriere della Sera -. Quando sono rientrato l’ho trovata senza vita”. A contattare gli agenti è stato il coniuge di Teresa.

Le indagini

Per il momento gli inquirenti non escludono alcuna pista, anche se quella più plausibile sembra quella che porta a un drammatico incidente domestico.

Tuttavia saranno gli approfondimenti in corso a chiarire l’esatta dinamica dei fatti. La versione fornita dal marito resta uno degli elementi al centro dell’attività investigativa. Nel frattempo continuano le verifiche per risalire alla causa che ha provocato il rogo all’interno dell’abitazione di Pozzuoli.