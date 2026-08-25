Donna di 72 anni morta a causa di West Nile nel Napoletano, sale a 14 il bilancio del virus: come proteggersi

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Una donna di 72 anni è morta a causa del virus West Nile nel Napoletano. Da giorni era ricoverata in condizioni critiche nell’ospedale di Qualiano. A dare la notizia del decesso è stato lo stesso sindaco del Comune, che ha confermato anche la presenza di altri tre casi di contagio da virus in città. Il decesso arriva a pochi giorni di distanza da un’altra vittima del virus: la puntura della zanzara, dopo appena tre giorni, aveva causato un’encefalite a un professore di matematica in pensione di Pavia.

Donna muore a causa del West Nile

Da Qualiano, nel Napoletano, arriva la notizia della morte di una donna di 72 anni colpita dal virus West Nile. È deceduta dopo giorni di ricovero all’ospedale locale. Le sue condizioni di salute si sarebbero aggravate improvvisamente.

A darne notizia è stato il sindaco Raffaele De Leonardis, che in una nota ha espresso il proprio cordoglio per la morte della concittadina. Scrive: “Questo pomeriggio è deceduta la nostra concittadina di 72 anni ricoverata da giorni in condizioni critiche dopo aver contratto il virus West Nile”.

Sullo stato di diffusione del virus, il sindaco ha spiegato che il “Comune mantiene un costante confronto con le autorità sanitarie competenti e che al momento sono presenti altri tre contagiati dal virus in città: “Da circa 10 giorni non abbiamo comunicazione di altri contagi. Invitiamo i cittadini a seguire le indicazioni di prevenzione già diffuse”.

L’ultimo bollettino sul virus

L’ultimo bollettino pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità registra 312 casi e 13 morti. E dato che il bollettino si aggiorna settimanalmente, oggi risulta almeno un’altra persona deceduta, facendo salire il numero a 14 vittime del virus.

Sono 60 le province italiane in cui è registrata la circolazione del virus West Nile, distribuite in 16 regioni. La Lombardia prevale con 84 casi, seguita da Veneto e Lazio con rispettivamente 55 e 48 casi.

Ai numeri vanno aggiunti i due casi importati dall’estero, uno dalle Maldive e l’altro dal Burkina Faso. Il virus West Nile è ormai considerato endemico in Italia.

Come proteggersi

Il virus West Nile nell’80% dei casi è asintomatico. Nel restante 20% presenta disturbi simili a quelli influenzali lievi, con febbre, mal di testa, stanchezza e dolori muscolari. Meno dell’1% sviluppa forme più gravi come meningite, encefalite o mielite flaccida acuta.

Le persone più vulnerabili sono quelle in età avanzata, perché hanno un sistema immunitario che tende a indebolirsi con il tempo, o chi ha patologie croniche o pregresse come tumori, diabete o malattie renali.

Per proteggersi dal virus è importante adottare le misure di prevenzione condivise dall’Istituto Superiore di Sanità. Questo consiglia di proteggersi dalle punture utilizzando zanzariere alle finestre, usando spray repellenti, evitando di far stagnare l’acqua nei sottovasi di fiori e piante, indossando camicie a maniche lunghe e pantaloni lunghi nelle zone a maggior rischio di contagio e tenendo le piscine gonfiabili per bambini in posizione verticale quando non usate.