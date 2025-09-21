Donna di 79 anni aggredita e rapinata in casa a Marostica, trovata in stato di shock dai carabinieri

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Violenta rapina a Marostica, in provincia di Vicenza. Una donna di 79 anni è stata trovata ancora legata nella sua abitazione. A lanciare l’allarme un vicino di casa, che ha sentito le grida dell’anziana. Ad agire sarebbero state tre persone. L’anziana è stata trovata in stato di shock e con diverse ferite al volto.

Anziana rapinata in casa a Marostica

Il colpo è stato messo a segno in via Nonis, a Marostica, intorno alle 20,30 di sabato 20 settembre.

La donna è stata trovata circa due ore dopo, quando un vicino ha sentito le grida provenire dall’appartamento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli operatori sanitari del 118, che hanno portato l’anziana in ospedale con un codice rosso.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap | © 2025 TomTom | © 2025 ESA, Copernicus Sentinel | © 2025 IODL 2.0 | Tuttocittà

Tre rapinatori a volto coperto

La 79enne di Marostica è stata picchiata, legata e imbavagliata dai rapinatori. Trovata ancora sotto shock, l’anziana presentava diverse ferite al volto. Ad agire, secondo le prime informazioni, sarebbero state tre persone a volto coperto.

I dettagli della rapina ancora non si conoscono, ma le ferite riportare dall’anziana fanno pensare a un blitz di inaudita violenza. La vittima (L.M. le sue iniziali) è stata ricoverata nel reparto medicina dell’ospedale di Vicenza per effettuare accertamenti su una possibile patologia cardiaca.

Al momento sono state escluse fratture, ma le ferite riportate al volto fanno pensare a una rapina estremamente violenta.

Le indagini dei carabinieri

Nonostante i traumi riportati, la donna era cosciente al momento del ritrovamento. È stata la vittima a richiamare l’attenzione di un vicino, che a sua volta ha avvertito le forze dell’ordine.

I carabinieri stanno svolgendo tutti gli accertamenti del caso per cercare di risalire ai responsabili della rapina. Secondo il racconto della vittima, ad agire sono stati tre uomini con il volto travisato da passamontagna. Non avrebbero usato armi e avrebbero colpito l’anziana a mani nude per costringerla a consegnare denaro e gioielli presenti in casa.

Oltre alla testimonianza della vittima, anche le eventuali immagini delle telecamere della zona di via Nonis a Marostica (Vicenza) saranno cruciali per dare un nome ai responsabili della violenta rapina messa a segno nella serata di sabato 20 settembre.