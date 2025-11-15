Donna di 81 anni trovata morta in casa nel Varesotto, è stata accoltellata. Fermato il marito di 78 anni

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Nell’abitazione di via Pezza a Mesenzana, piccolo comune del Varesotto, una donna è stata trovata morta in casa. La vittima, Mariella Chiari, di 81 anni, è stata accoltellata. Sarebbe stato il marito 78enne ad ucciderla dopo una lite, per poi fuggire in giardino urlando. L’uomo è stato fermato dai carabinieri, che lo hanno trasportato in caserma.

Donna trovata morta in casa

A poche ore dall’omicidio di Nunzia Cappitelli, un’altra donna è stata trovata morta in casa propria.

Si tratta di Mariella Chiari, un’anziana di 81 anni, deceduta dopo essere stata colpita con diversi fendenti da arma da taglio.

A dare l’allarme sono stati i vicini dell’abitazione di via Pezza, a Mesenzana, in provincia di Varese.

Gli abitanti della zona sono stati allertati dalle urla di un uomo nel giardino di fronte all’abitazione della vittima.

Alcuni parenti, residenti al piano inferiore del palazzo in cui si è svolto il delitto, hanno prontamente allertato le forze dell’ordine.

Fermato il marito di 78 anni

A colpire la donna con diverse coltellate al petto sarebbe stato il marito di 78 anni. La donna è morta sul colpo.

Dopo l’accaduto l’uomo, in evidente stato di shock, è sceso in giardino e ha iniziato a urlare.

Il 78enne è stato accompagnato in caserma dai carabinieri della compagnia di Luino, fermato a disposizione dell’autorità giudiziaria.

A seguito del necessario interrogatorio, l’indagato sarà condotto in carcere.

Dai primi accertamenti pare che l’aggressione letale sia avvenuta al culmine di una lite scatenatasi per futili motivi.

Non risultano precedenti

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Mesenzana e dell’Aliquota radiomobile, oltre al medico legale.

L’area è stata isolata e gli inquirenti stanno eseguendo tutti gli accertamenti del caso. Le indagini sono svolte dal nucleo investigativo sotto coordinamento del pm della Procura di Varese.

L’arma del delitto, un comune coltello da cucina, è stata ritrovata ancora sul petto della vittima. Lo fanno sapere in una nota i carabinieri del comando provinciale di Varese.

Non sono noti regressi episodi di violenza commessi dall’uomo nei confronti della moglie.

Il secondo omicidio nel Varesotto

Nello stesso comune di Mesenzana, vicino al lago Maggiore, pochi anni prima si è svolto un altro cruento delitto.

Nel marzo del 2022, il 44enne Andrea Rossin uccise nel sonno i figli Giada e Alessio, di 13 e 7 anni.

L’uomo si tolse poi la vita, nella stessa via Pezza in cui Mariella Chiari è stata uccisa dal marito.