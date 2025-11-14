Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermato a Matera un uomo di 48 anni, originario della provincia di Potenza, per maltrattamenti in famiglia dopo la richiesta di aiuto della moglie, vittima di una violenta aggressione. L’intervento è stato disposto a seguito della segnalazione della donna, che ha permesso agli agenti di intervenire tempestivamente e mettere in sicurezza la vittima.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto il 5 novembre scorso, quando la Centrale Operativa della Questura di Matera ha ricevuto una chiamata d’emergenza da una donna che chiedeva aiuto dopo aver subito una violenta aggressione da parte del marito. La vittima, spaventata da possibili ulteriori violenze, si era rifugiata in strada, sotto la propria abitazione.

L’intervento della Polizia

Gli agenti della Squadra Mobile e delle Volanti sono giunti rapidamente sul posto, soccorrendo la donna e garantendole la sicurezza. Successivamente, hanno raggiunto l’appartamento dove si trovava solo l’uomo, che ha tentato di minimizzare quanto accaduto. Tuttavia, la presenza di oggetti e suppellettili rotti sul pavimento ha confermato la gravità della situazione.

Una situazione di violenza domestica protratta

Dalle dichiarazioni della vittima è emerso che la donna subiva maltrattamenti fisici, verbali e psicologici da circa tre anni, nonostante la presenza di tre figli minori in casa. La situazione di violenza domestica si era quindi protratta nel tempo, aggravando il quadro familiare.

Le misure cautelari

Su disposizione del Gip presso il Tribunale di Matera, l’uomo di 48 anni è stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nel comune e all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

IPA