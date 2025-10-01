Donna dispersa a Favara vicino Agrigento durante il maltempo, trascinata via dall'acqua appena scesa dall'auto

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Ricerche in corso di una donna travolta dall’acqua piovana a Favara. Il nubifragio che si è abbattuto sulla Sicilia ha trasformato in torrenti in piena le strade del centro storico del comune nell’Agrigentino e i vigili del Fuoco sono dovuti intervenire con due gommoni per mettere in salvo alcuni residenti. Una ragazza sarebbe ancora dispersa, rendendo necessario l’arrivo da Palermo del nucleo dei sommozzatori.

La donna dispera a Favara

Come riportato da AgrigentoNotizie, la persona dispersa sarebbe Marianna Bello, una 38enne madre di tre figli. Secondo quanto riportato da alcuni testimoni, la donna sarebbe stata investita dalla furia dell’acqua mentre si trovava in auto e sarebbe stata trascinata via dopo essere scesa dalla vettura, nel tentativo di mettersi in salvo.

Vigili del fuoco e carabinieri stanno setacciando la zona di via Umberto, dove un canalone di raccolta convoglia le acque piovane in un affluente del fiume Naro. Il timore è che la ragazza sia finita all’interno di una sorta di collettore.

Il comune di Favara

Le ricerche

Con l’intervento delle squadre di sommozzatori, le ricerche si stanno concentrando su tutta la zona che porta fino al depuratore di Favara. Da Catania è stato richiesto anche l’elicottero dei vigili del fuoco, che al momento però non può decollare a causa del maltempo. Per strada anche il primo cittadino Antonio Palumbo.

I soccorritori stanno perlustrando tra i canneti e tra i pozzetti nelle vicinanze degli affluenti del fiume Naro. Secondo quanto riportato da AgrigentoNotizie, in uno dei tombini si sarebbe aperta una voragine, dalla quale sarebbero state sentite delle urla.

Il nubifragio in Sicilia

Sull’Agrigentino, come nel resto della Sicilia, sta imperversando dalla serata di mercoledì 30 settembre un fronte temporalesco che sta provocando disagi e allagamenti. Sull’intera isola la Protezione civile aveva diramato l’allerta meteo gialla, che però secondo il sindaco di Sciacca, Fabio Termine, non sarebbe stata sufficiente.

“Condizioni meteo non previste nel bollettino di ieri con tanta violenza” ha affermato, emettendo l’ordinanza di chiusura delle scuole.

Allagamenti anche nella frazione di Agrigento di San Leone, dove la strada sul litorale si è trasformata in un fiume di fango, bloccando molte auto e costringendo diversi cittadini a rimanere chiusi a casa.