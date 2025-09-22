Donna dispersa a Spigno Monferrato vicino ad Alessandria dopo il maltempo: salvate altre 15 persone

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Un’ondata di maltempo si è abbattuto sul Nord Italia, provocando danni e disagi e tra Lombardia, Piemonte e Liguria. A Spigno Monferrato, in provincia di Alessandria, sono in corso le ricerche di una donna che risulta dispersa dopo il violento nubifragio che ha colpito la zona. Nella stessa area sono state tratte in salvo 15 persone rimaste bloccate in un campeggio a causa di una frana.

Maltempo, donna dispersa a Spigno Monferrato

Dopo l’ondata di maltempo che ha colpito il Nord Italia, sono in corso a Spigno Monferrato, piccolo comune in provincia di Alessandria, le ricerche di una donna segnalata come dispersa.

A coordinare le operazioni di ricerca, scattate verso le 8 di questa mattina, 22 settembre, sono i vigili del fuoco di Alessandria. Lo riporta Ansa.

In azione anche i sommozzatori provenienti da Torino e l’elicottero da Genova.

Il Piccolo riferisce che si tratterebbe di una donna tedesca che si trovava in un campeggio in località Lago Isola.

Sarebbe dispersa nel torrente Valla, a seguito delle forti piogge che hanno colpito la zona nelle ultime ore.

Salvate altre 15 persone in un campeggio

In salvo le altre persone, una quindicina circa, che si trovavano bloccati nel campeggio.

I vigili del fuoco sono riusciti a raggiungere la località e a recuperarli con una certa difficoltà a causa di alcune frane e smottamenti, provocati dall’innalzamento del livello del torrente, che hanno interessato la strada d’accesso.

Sempre a Spigno Monferrato sono state segnalate diverse case allagate.

Maltempo sul Nord Italia

L’ondata di maltempo che ha colpito il Nord Italia ha provocato danni e disagi anche in Lombardia e in Liguria.

A Milano è stata evacuata una scuola dopo l’esondazione del Seveso, mentre sono stati segnalati allagamenti e frane nel territorio delle province di Como, Monza e Varese.

Alta attenzione anche in Liguria, dove c’è l’allerta arancione, sotto osservazione i livelli di fiumi e torrenti, in particolare nel Savonese.