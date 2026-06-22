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È stata ritrovata dopo ore di apprensione la donna che si era smarrita durante una passeggiata nei boschi dell’Alessandrino. Una coppia di anziani coniugi, residenti a Milano, è stata protagonista di una vicenda che ha mobilitato decine di soccorritori e tenuto con il fiato sospeso familiari e comunità locale. L’episodio si è concluso con un lieto fine grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e dei volontari.

L’inizio dell’emergenza

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la vicenda ha avuto inizio quando una coppia di anziani, proveniente da Milano, ha deciso di trascorrere alcuni giorni di relax nella propria casa di campagna nell’Alessandrino. Durante un’escursione sulle alture di Serravalle Scrivia, la donna ha perso l’orientamento, allontanandosi dal sentiero principale e facendo perdere le proprie tracce.

Il marito, dopo aver tentato invano di ritrovare la moglie da solo, ha deciso nel tardo pomeriggio di lanciare l’allarme. Da quel momento, è stata attivata un’imponente macchina dei soccorsi. I Carabinieri della Compagnia di Novi Ligure, insieme ai colleghi Forestali, ai Vigili del Fuoco e ai volontari del Gruppo Ranger di Arquata Scrivia dotati di unità cinofile, hanno immediatamente delimitato l’area e avviato le ricerche.

Con il calare della sera, i Vigili del Fuoco hanno allestito un posto di comando avanzato (Ucl) per coordinare le operazioni, attivando il piano provinciale per le persone scomparse. Sono stati impiegati droni e specialisti cinofili provenienti anche da regioni limitrofe come Liguria e Lombardia. Circa trenta uomini hanno perlustrato l’impervio territorio per tutta la notte, concentrandosi sui sentieri che si diramano dalla chiesa di Montei.

Il ritrovamento

La svolta è arrivata intorno alle 10 del mattino successivo nel comune di Gavi. I proprietari di una cascina locale, recatisi presso la loro struttura, hanno notato la presenza della donna all’interno del capanno degli attrezzi, dove si era rifugiata per trovare riparo dal freddo della notte. La famiglia ha immediatamente allertato il 112, consentendo ai soccorritori di intervenire rapidamente.

Sul posto è giunta un’ambulanza della Croce Rossa di Gavi. Nonostante la notte trascorsa all’addiaccio e un evidente stato di disidratazione, la donna è apparsa in condizioni generali discrete. È stata trasportata per accertamenti all’ospedale di Novi Ligure, dove ha potuto finalmente riabbracciare il marito e i parenti, giunti nel frattempo da Milano e da Ascoli Piceno. Per lei, fortunatamente, solo tanta paura e nessuna grave conseguenza.

Il ruolo delle forze dell’ordine e dei volontari

L’episodio ha messo in luce l’efficacia della collaborazione tra le diverse forze dell’ordine e i volontari. L’intervento coordinato dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco, dei Forestali e dei gruppi di volontari ha permesso di affrontare con tempestività una situazione potenzialmente drammatica. L’utilizzo di tecnologie come i droni e la presenza di unità cinofile specializzate hanno contribuito in modo determinante al buon esito delle ricerche.

IPA