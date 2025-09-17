Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto d’auto e ricettazione sono le accuse mosse a una donna di origine bulgara, sorpresa nella notte mentre dormiva in un veicolo rubato nel parcheggio dell’ospedale di Frosinone. L’intervento è stato effettuato dagli agenti della Polizia di Stato, che hanno agito in collaborazione con il personale sanitario. La donna, già nota alle forze dell’ordine, è stata identificata e denunciata. Un secondo individuo è stato deferito per aver violato il divieto di ritorno nel comune. Nella stessa notte, le Volanti sono intervenute anche per un incendio in un appartamento, dove una famiglia con minori è stata soccorsa per inalazione di fumi.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la notte scorsa gli equipaggi delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono stati chiamati a intervenire nell’area parcheggio della struttura ospedaliera di Frosinone. La segnalazione, giunta dalla Sala Operativa della Questura, riguardava la presenza sospetta di una donna all’interno di un’automobile.

L’intervento delle forze dell’ordine e dei sanitari

Gli agenti, giunti sul posto insieme al personale sanitario, hanno trovato una donna apparentemente bisognosa di cure. Dopo aver verificato le sue condizioni, è stato accertato che la donna si era semplicemente addormentata all’interno del veicolo e non necessitava di assistenza medica.

L’identificazione e i precedenti della donna

La donna, identificata come cittadina bulgara, è risultata avere numerosi pregiudizi di polizia a suo carico. Inoltre, a suo nome era stato emesso un provvedimento di allontanamento dal comune di Frosinone, con il divieto di farvi ritorno per tre anni. Tale misura era stata adottata in seguito a precedenti comportamenti ritenuti pericolosi per l’ordine pubblico.

Il veicolo rubato e la denuncia per ricettazione

Durante i controlli, gli agenti hanno scoperto che l’auto in cui la donna stava dormendo era stata oggetto di furto. Per questo motivo, la donna è stata denunciata per ricettazione. Il veicolo è stato successivamente restituito al legittimo proprietario, che ha potuto così rientrare in possesso del mezzo sottratto.

Un secondo caso: violazione del divieto di ritorno

Nel corso della stessa notte, un uomo originario del Cassinate è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per aver violato il divieto, emesso nel mese di maggio di quest’anno, di far ritorno nel comune di Frosinone per tre anni. L’uomo è stato quindi segnalato per inosservanza di provvedimenti dell’Autorità, un reato che prevede sanzioni penali.

Incendio in un appartamento: famiglia soccorsa

Le Volanti della Polizia di Stato, impegnate nell’ordinario controllo del territorio, sono state chiamate a intervenire anche per un altro grave episodio. Un incendio è divampato in un appartamento situato nella zona bassa del capoluogo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il personale del 118, che hanno prestato soccorso agli occupanti dell’abitazione.

La situazione della famiglia coinvolta

All’interno dell’appartamento si trovava una famiglia con figli minori. Tutti i componenti sono stati accompagnati al Pronto Soccorso per accertamenti, dopo aver inalato i fumi sprigionati dall’incendio. Fortunatamente, non si sono registrate gravi conseguenze per la salute delle persone coinvolte.

Il bilancio degli interventi notturni

La notte appena trascorsa ha visto le forze dell’ordine impegnate su più fronti a Frosinone. Da un lato, l’azione di prevenzione e controllo ha permesso di individuare una donna con precedenti penali e di restituire un’auto rubata al proprietario. Dall’altro, la tempestività degli interventi ha consentito di soccorrere una famiglia coinvolta in un incendio domestico, evitando conseguenze più gravi.

Le misure di prevenzione adottate

Le operazioni condotte dalla Polizia di Stato testimoniano l’attenzione costante rivolta alla sicurezza dei cittadini e alla tutela dell’ordine pubblico. L’identificazione di persone con precedenti e la verifica dei veicoli sospetti rappresentano strumenti fondamentali per contrastare fenomeni di furto e ricettazione. Allo stesso tempo, la collaborazione tra forze dell’ordine, Vigili del Fuoco e personale sanitario si rivela essenziale per gestire situazioni di emergenza come gli incendi domestici.

Il ruolo della Polizia di Stato nel controllo del territorio

La presenza delle Volanti sul territorio, soprattutto nelle ore notturne, consente di intervenire rapidamente in caso di segnalazioni e di garantire una risposta efficace alle richieste di aiuto dei cittadini. Gli episodi della scorsa notte a Frosinone confermano l’importanza di un controllo capillare e di una stretta collaborazione tra le diverse componenti del sistema di sicurezza.

Conclusioni

Gli interventi della notte scorsa a Frosinone hanno permesso di prevenire e reprimere reati, tutelare la sicurezza pubblica e soccorrere persone in difficoltà. La Polizia di Stato, insieme agli altri enti coinvolti, continua a svolgere un ruolo centrale nella salvaguardia della comunità locale.

