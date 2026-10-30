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Gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti nelle prime ore del mattino a Civitanova Marche (Macerata) per prestare soccorso a una donna rimasta ferita a seguito di una caduta. La pattuglia, individuata la donna nei pressi di un centro commerciale, le ha garantito prima assistenza e copertura fino all’arrivo del personale sanitario del 118, che ne ha poi curato il trasporto e le medicazioni.

L’intervento della pattuglia a Civitanova Marche

Come anticipato, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Civitanova Marche erano impegnati in un servizio di controllo del territorio quando hanno notato la donna.

Erano circa le 4 del mattino di venerdì 30 ottobre: diretta alla fermata dell’autobus, era caduta e aveva riportato gravi lesioni. Dopo essersi rialzata con fatica, confusa e dolorante, non era riuscita a proseguire.

La donna aveva gravi lesioni

Accortisi dei suoi cenni, gli agenti si sono fermati per prestarle aiuto e hanno chiamato i sanitari del 118. Sono rimasti al suo fianco, confortandola e assistendola con premura fino al loro arrivo. In seguito è stata riscontrata una frattura delle ossa.

Il ringraziamento alla Questura

Nei giorni successivi la donna ha scritto alla Questura di Macerata per ringraziare gli agenti, ricordando il conforto e l’attenzione ricevuti in un momento di grande sofferenza.

Nella lettera li ha definiti “i miei protettori e salvatori”, concludendo: “Con infinita ed eterna gratitudine”.

IPA