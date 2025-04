Donna fermata in auto a Arezzo con a bordo la figlia minore, polizia trova nel mezzo un sacco di merce rubata

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due donne sono state sanzionate dalla Polizia di Stato di Arezzo per comportamenti considerati socialmente pericolosi. Le misure di prevenzione sono state applicate nei loro confronti dal Questore di Arezzo, Dott.ssa Di Lorenzo, a seguito di episodi distinti che hanno coinvolto le forze dell’ordine.

Resistenza e lesioni a pubblici ufficiali

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, una delle donne, trovata sotto l’effetto di sostanze alcoliche, ha opposto resistenza e causato lesioni a quattro poliziotti intervenuti per proteggerla. Per questo motivo, le è stato notificato un “avviso orale” dal Questore, che la invita a mantenere una condotta rispettosa delle norme.

Furto di merce nei negozi del centro

In un altro episodio, una donna è stata fermata dalle Volanti per un controllo mentre era alla guida di un veicolo con a bordo la figlia minore. All’interno dell’auto è stata trovata una grande quantità di merce rubata da tre negozi del centro cittadino. La donna, residente in un’altra provincia della Toscana, è stata colpita da un provvedimento che le vieta di tornare ad Arezzo per i prossimi due anni.

Fonte foto: IPA