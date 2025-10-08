Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Evitato un possibile dramma grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri, che hanno tratto in salvo un’anziana donna in stato confusionale mentre si sporgeva pericolosamente dalla balaustra del suo terrazzo. L’episodio si è verificato nella mattinata di ieri in un condominio di Roma, quando una chiamata al 112 ha segnalato la situazione di emergenza. Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, la pattuglia è intervenuta con rapidità e sangue freddo, riuscendo a mettere in sicurezza la donna e a scongiurare conseguenze ben più gravi.

La segnalazione e l’arrivo dei Carabinieri

La vicenda ha avuto inizio quando una telefonata al numero unico di emergenza 112 ha allertato le forze dell’ordine circa la presenza di un’anziana che, in evidente stato confusionale, si sporgeva dal terrazzo del suo appartamento urlando frasi sconnesse. La pattuglia dei Carabinieri, consapevole della gravità della situazione e del rischio imminente per l’incolumità della donna, ha raggiunto il condominio nel più breve tempo possibile.

L’intervento al terzo piano: coraggio e prontezza

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, i militari sono saliti rapidamente al terzo piano dello stabile. Mentre uno dei due operatori cercava di attirare l’attenzione della donna da una finestra, il collega ha optato per una manovra rischiosa: ha raggiunto il balcone di una vicina, posizionandosi alle spalle dell’anziana. Il vuoto sottostante, ben tre piani di altezza, rendeva l’operazione particolarmente delicata, ma la determinazione dei Carabinieri ha avuto la meglio.

Il salvataggio: una questione di secondi

Il Carabiniere, con grande sangue freddo e in stile ‘Mission Impossible‘, ha scavalcato la balaustra ed è riuscito a entrare nell’appartamento della donna. Quest’ultima, sempre più agitata e in preda a stato confusionale, continuava a pronunciare frasi senza senso e a lamentare la presenza di acqua sul pavimento, sebbene non vi fosse traccia di alcun liquido. Proprio per questa convinzione, la donna aveva cercato rifugio sul balcone, spingendosi pericolosamente oltre la protezione.

La messa in sicurezza e l’attesa dei soccorsi

Con una perfetta sinergia, i due Carabinieri sono riusciti ad avvicinarsi e a mettere in sicurezza l’anziana, evitando che potesse compiere gesti estremi. Da quel momento è iniziata la delicata fase di assistenza, volta a tranquillizzare la donna e a riportarla a uno stato di relativa calma. L’umanità e la sensibilità dimostrate dalla pattuglia, composta da un Carabiniere e da una Carabiniera, sono state decisive per guadagnare tempo prezioso fino all’arrivo dei sanitari del 118 di Roma e dei Vigili del Fuoco.

L’arrivo dei soccorsi e il ricongiungimento familiare

Pochi minuti dopo, la donna è stata affidata alle cure del personale sanitario, che ha provveduto a prestarle le prime attenzioni. Nel frattempo, è giunta sul posto anche la figlia dell’anziana, la quale ha spiegato ai Carabinieri il precario stato di salute della madre, affetta da una forma avanzata di demenza senile. La paura è così svanita, lasciando spazio al sollievo: l’anziana è stata tranquillizzata e la figlia ha potuto ringraziare personalmente i militari per il loro intervento tempestivo e risolutivo.

IPA