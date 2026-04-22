Donna giù dal balcone coi figli a Catanzaro, gaffe Rai nel collegamento: inquadrata croce celtica e un insulto

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Catanzaro si è svegliata apprendendo la notizia del suicidio di Anna Democrito, 46enne, commesso dopo che avrebbe lanciato dal balcone i suoi tre figli. Due sarebbero morti sul colpo, la più grande – di quasi 6 anni – lotta per la vita in terapia intensiva. La Rai, come altre testate, ha coperto la tragedia con un collegamento sotto al palazzo in cui viveva la donna, ma senza accorgersi che alle spalle della giornalista fossero inquadrate una croce celtica e la scritta “m****“.

La gaffe a Storie Italiane

Poco dopo le 11:40, Eleonora Daniele, conduttrice di Storie Italiane su Rai 1, ha lanciato il collegamento da Catanzaro, con Viviana Spinella sul posto.

La giornalista della TgR Calabria è apparsa in video con alle spalle un mazzo di fiori lasciato presumibilmente da un passante.

Proprio sopra il mazzo di fiori, però, erano ben visibili una croce celtica e la scritta “M****”.

Palese come nessuno se ne sia accorto, tanto che la giornalista durante il collegamento ha sottolineato che “qualcuno, lo vedete, qui davanti al portone di casa halasciato dei fiori”.

Il cambio di location

Poche ore dopo, durante la trasmissione Ore 14 di Milo Infante su Rai 2, Viviana Spinella ha cambiato location.

La giornalista si è infatti collegata dall’esterno dell’ospedale di Catanzaro, dove è ricoverata in gravi condizioni l’unica figlia sopravvissuta.

Il ciuccio rosso sull’asfalto

Il programma di Rai 2 ha invece inquadrato un ciuccio rosso è rimasto sull’asfalto, finito sotto un’auto parcheggiata sulla strada.

Secondo ANSA, potrebbe essere del figlio più piccolo, quello di 4 mesi.