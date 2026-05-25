Donna gravissima a Ischia dopo essere stata picchiata dal padre, 58enne arrestato dopo l'aggressione violenta

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

A Forio, sull’isola di Ischia, un uomo di 58 anni ha selvaggiamente picchiato la figlia di 36 anni, riducendola in fin di vita. L’uomo ha messo in atto il pestaggio in casa davanti agli occhi della moglie che non è riuscita a fermare lo scoppio di violenza. La 36enne è ricoverata in ospedale in gravissime condizioni, mentre il 58enne è stato arrestato per tentato omicidio.

Donna picchiata dal padre a Ischia

Il dramma si è consumato nella giornata di lunedì 25 maggio. Il 58enne era ancora nei pressi dell’abitazione quando i carabinieri sono intervenuti sul posto, in risposta alla chiamata al numero unico delle emergenze. Lì l’aggressore è stato bloccato.

I carabinieri erano giunti in risposta a una segnalazione per una violenza domestica in via Spinesante, come riportato dall’agenzia Dire.

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La figlia è stata portata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Anna Rizzoli, nella vicina Lacco Ameno.

Come riporta l’Ansa, i medici le hanno riscontrato ferite multiple, contusioni diffuse e lesioni interne compatibili con un pestaggio di estrema violenza.

Le condizioni della donna ferita

Per contenere le lesioni, i sanitari del Rizzoli hanno immediatamente sottoposto la paziente a un delicato intervento chirurgico. Secondo quanto riportato, la donna è stata operata per lesione epatica con asportazione di un lobo del fegato.

La vittima di violenza è ancora in pericolo di vita: attualmente è in osservazione in terapia intensiva, in prognosi riservata, per il monitoraggio post-operatorio.

Si indaga sulla famiglia e sul movente

I carabinieri dell’isola del Golfo di Napoli hanno effettuato gli accertamenti del caso per ricostruire con precisione la dinamica dell’aggressione, partendo dalle evidenti tracce di sangue rilevate nell’appartamento.

Si cerca inoltre di capire se nella famiglia si fossero già verificati precedenti episodi di violenza.

Per completare il quadro i militari stanno inoltre ricostruendo il movente dell’aggressione. La madre, di 56 anni, è ora in ospedale per stare vicino alla figlia.