Un cittadino egiziano di 23 anni, irregolare sul territorio nazionale, è stato individuato e fermato a Milano perché ritenuto responsabile di una violenta rapina avvenuta lo scorso luglio ai danni di una donna italiana di 55 anni.

Le indagini della Polizia di Stato

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato il 21 luglio poco dopo le 15.00 nel sottopasso di piazza Abbiategrasso, dove si trova la fermata della metropolitana MM2. La vittima, una donna italiana, è stata seguita da due persone mentre si dirigeva verso i tornelli della stazione. Prima di oltrepassarli, è stata improvvisamente aggredita da uno dei due uomini che l’ha afferrata con forza alle spalle, spaventandola e tentando di immobilizzarla.

La dinamica dell’aggressione

La donna ha reagito prontamente, opponendo resistenza all’aggressione e riuscendo a far indietreggiare momentaneamente l’uomo. Tuttavia, il malvivente non si è arreso e ha ripreso l’azione, stringendola nuovamente dalle spalle per poi strapparle dal collo la collanina d’oro che indossava. Subito dopo, il complice che era rimasto poco distante si è avvicinato e insieme sono fuggiti, facendo perdere le proprie tracce tra i passanti e i viaggiatori della metropolitana.

Le conseguenze per la vittima

La donna, visibilmente scossa e con un rossore e una lieve escoriazione al collo causata dallo strappo, ha comunque trovato la forza di proseguire il suo tragitto verso casa. Ha utilizzato la linea metropolitana fino alla fermata Cadorna, dove ha incontrato un equipaggio della Polmetro. Qui ha raccontato quanto accaduto agli agenti, che hanno immediatamente avviato le procedure per acquisire le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza installato presso la fermata della metropolitana.

L’identificazione del sospetto

Le indagini, coordinate dagli agenti del Commissariato Scalo Romana, sono partite proprio dall’analisi delle riprese video. Grazie alle immagini, gli investigatori sono riusciti a individuare i due responsabili e a identificare uno di loro: un cittadino egiziano di 23 anni, già noto alle forze dell’ordine per essere stato arrestato in precedenza dalle volanti di via Chopin per il furto di tre collanine. Un dettaglio decisivo per il riconoscimento è stato un vistoso tatuaggio sull’avambraccio dell’uomo, che è stato riconosciuto anche dalla vittima durante la visione di un album fotografico presso la questura.

Il fermo e le operazioni di polizia

Ieri mattina, nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei reati predatori, i poliziotti della volante del Commissariato Scalo Romana hanno rintracciato il sospettato a Milano, in via Montegani, presso un parco comunale. L’uomo è stato fermato e sottoposto a fermo di polizia giudiziaria, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria competente.

Le ricerche del complice

Proseguono le ricerche per individuare il complice che ha partecipato alla rapina e che, al momento, risulta ancora irreperibile. Gli investigatori stanno analizzando ulteriori elementi raccolti durante le indagini e non escludono sviluppi nelle prossime ore.

