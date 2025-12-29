Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una donna anziana è stata soccorsa dalla Polizia di Stato dopo essersi smarrita a Trieste e aver perso l’orientamento mentre camminava in strada. L’intervento è stato reso possibile grazie a una segnalazione giunta al numero di emergenza, che ha permesso agli agenti di rintracciarla e affidarla ai familiari.

Il soccorso: la segnalazione e l’intervento degli agenti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nei giorni scorsi un equipaggio della Squadra Volanti dell’U.P.G.S.P. è intervenuto in via Le Grazie, a Trieste, dopo che la Sala Operativa aveva ricevuto una segnalazione al numero di emergenza 1 1 2 NUE. La chiamata indicava la presenza di una donna anziana che camminava in modo pericoloso e claudicante al centro della carreggiata, in evidente stato confusionale.

L’identificazione e il ricongiungimento con la famiglia

Giunti sul posto, gli operatori hanno subito preso contatto con la donna, un’ottantenne residente nel capoluogo, che appariva visibilmente provata. La signora ha raccontato di essere uscita di casa per incontrare una presunta amica, della quale però non ricordava le generalità, e di aver perso l’orientamento durante il tragitto, smarrendosi.

Durante il colloquio, l’anziana ha mostrato agli agenti un foglio manoscritto con il nome del figlio e un recapito telefonico. Gli operatori, tramite la Sala Operativa, sono riusciti a contattare il familiare, che si è recato prontamente sul posto e ha riaccompagnato a casa l’anziana madre.

Il ruolo dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico

L’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico svolge un ruolo fondamentale nel coordinamento dei servizi di prevenzione generale, controllo del territorio e soccorso pubblico. Queste attività vengono garantite in modo continuativo, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, dai poliziotti dell’Ufficio, che sono costantemente impegnati per la sicurezza e l’assistenza dei cittadini.

I risultati dell’attività di controllo e prevenzione

Dal 1° gennaio 2025 ad oggi, l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha raggiunto risultati significativi nell’ambito delle proprie competenze. In particolare, sono stati effettuati 49 arresti, 349 denunciati in stato di libertà, 19 minori denunciati in stato di libertà, 27501 identificati, 6422 veicoli controllati, 29 veicoli sequestrati, 247 contravvenzioni al codice della strada e 67 documenti ritirati.

IPA