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Due poliziotti hanno salvato una donna in mare nei giorni scorsi a Crotone. L’intervento, compiuto mentre gli agenti erano liberi dal servizio, è stato motivato dalla richiesta di aiuto di un uomo e ha permesso di soccorrere una persona in grave difficoltà.

Il salvataggio: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato recentemente sulle spiagge di Crotone. Due agenti della Questura, che si trovavano al mare durante il loro tempo libero, sono stati attirati dalle grida di un uomo che chiedeva aiuto. Senza esitazione, i poliziotti si sono precipitati verso il punto da cui provenivano le richieste di soccorso.

L’intervento tempestivo degli agenti

Giunti sul posto, i due poliziotti hanno notato una donna in acqua, riversa con il volto verso il basso e apparentemente priva di sensi. I due agenti sono intervenuti immediatamente, riuscendo a trascinare la donna fuori dall’acqua e a metterla in posizione di sicurezza sulla spiaggia. Hanno poi praticato le manovre di primo soccorso, riuscendo a farle riprendere parzialmente conoscenza e a favorire l’espulsione di parte dell’acqua ingerita.

Il supporto dei soccorsi sanitari

Nel frattempo, i poliziotti hanno allertato il 118, che è intervenuto rapidamente sul posto. Il personale sanitario ha provveduto al trasporto della donna presso l’ospedale cittadino di Crotone, dove la persona soccorsa è tuttora ricoverata e sottoposta alle cure necessarie.

I valori della Polizia di Stato

L’episodio, sottolineato dalla Polizia di Stato come esempio concreto di dedizione e spirito di servizio, testimonia l’impegno quotidiano degli agenti nel garantire la sicurezza e la tutela della vita dei cittadini, anche al di fuori dell’orario di lavoro. Il gesto dei due poliziotti è stato descritto come spontaneo e dettato dal senso del dovere, confermando la vicinanza della Polizia di Stato alla collettività e la centralità della tutela della vita umana tra i suoi valori fondamentali.

IPA