È stata segnalata all’Autorità Amministrativa per detenzione di sostanza stupefacente una donna ricoverata presso l’Ospedale di Circolo di Varese, dopo che è stata trovata in possesso di un pericoloso miscuglio di droghe pesanti denominato “speedball”. L’intervento è stato effettuato dagli agenti della Polizia di Stato, che hanno sequestrato il materiale rinvenuto durante un controllo nel reparto di degenza.

L’intervento degli agenti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato all’interno dell’Ospedale di Circolo di Varese. Gli agenti in servizio presso il Posto di Polizia dell’ospedale sono intervenuti a seguito di una segnalazione riguardante una paziente sospettata di possedere materiale illecito.

Gli operatori della Polizia, giunti nel reparto di degenza, hanno individuato la donna segnalata e hanno proceduto a un controllo accurato. Durante il sopralluogo, sono state trovate quattro siringhe contenenti un liquido scuro. Gli accertamenti successivi, tramite narcotest, hanno permesso di identificare la sostanza come una miscela di cocaina ed eroina, comunemente nota come “speedball”.

Il materiale sequestrato

Oltre alle quattro siringhe, i poliziotti hanno rinvenuto anche due involucri con una modica quantità delle stesse sostanze che compongono il mix stupefacente. Tutto il materiale è stato immediatamente sequestrato dagli agenti, che hanno così impedito un possibile utilizzo delle droghe all’interno della struttura ospedaliera.

La posizione della donna

La paziente, già conosciuta alle forze dell’ordine per precedenti legati all’uso di droga, è stata quindi segnalata all’Autorità Amministrativa per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale. La procedura amministrativa è stata avviata in seguito al ritrovamento e al sequestro delle sostanze proibite.

