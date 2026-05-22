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Un arresto per violenza, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale il bilancio di un intervento della Polizia avvenuto nella tarda serata del 21 maggio 2026 in Vicenza. Una donna di 41 anni è stata fermata dopo aver aggredito un uomo e successivamente due agenti, in evidente stato di alterazione psicofisica, nei pressi di un esercizio pubblico.

L’intervento a Vicenza

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è scattato intorno alle 22:30 quando la Sala Operativa della Questura di Vicenza ha inviato una pattuglia della Squadra Volante in via Granatieri di Sardegna.

La segnalazione riguardava una donna che, in evidente stato di alterazione, aveva appena aggredito un uomo nei pressi di un bar ormai chiuso.

L’aggressione e la reazione violenta

Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno trovato la donna che inveiva animatamente contro un gruppo di persone sulla pubblica via.

Un cittadino moldavo ha raccontato che poco prima la donna aveva espletato i propri bisogni fisiologici davanti all’ingresso di un condominio. Invitata ad allontanarsi da lui e da altri condomini, la donna ha reagito con violenza: li ha insultati e ha colpito a calci la porta d’ingresso a vetri dello stabile, mandandola in frantumi.

Il tentativo di contenimento e l’arresto

Nel tentativo di riportare la calma, gli agenti sono intervenuti per separare le parti. Tuttavia, la donna, identificata come cittadina italiana di 41 anni, si è scagliata improvvisamente contro uno degli agenti, colpendolo con una serie di pugni al petto.

È stato quindi necessario procedere al contenimento della donna, che ha continuato a opporre una forte resistenza, tentando di colpire i poliziotti con calci e pugni e rivolgendogli gravi minacce e insulti.

La resistenza prosegue durante il trasporto

La condotta aggressiva della donna non si è placata nemmeno durante le fasi successive. Nonostante le fossero stati applicati i sistemi di contenimento in velcro e le manette di sicurezza, durante il trasporto verso la Questura la donna è riuscita a liberarsi dalle cinture di sicurezza dell’auto di servizio, colpendo ripetutamente con violenti calci il vetro laterale destro del mezzo e danneggiandolo gravemente.

Una volta giunti in Questura, la donna ha continuato a opporre resistenza. Durante un nuovo tentativo di contenerla, ha sferrato un forte calcio alle parti intime di uno degli agenti.

Anche all’interno degli uffici, l’arrestata ha mantenuto un atteggiamento ostile e violento, arrivando a colpire un secondo agente con un calcio alla gamba destra e provocandogli escoriazioni all’avambraccio destro. Nel frattempo, ha continuato a insultare e minacciare il personale di polizia con frasi offensive e minacciose.

Sanzioni e conseguenze per gli agenti

Oltre all’arresto per violenza, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale, la donna è stata anche sanzionata amministrativamente ai sensi dell’articolo 688 del Codice Penale, in quanto in evidente stato di ebbrezza alcolica.

I due agenti coinvolti, a seguito delle lesioni e delle percosse subite durante l’intervento e il successivo fotosegnalamento, si sono recati al Pronto Soccorso per accertamenti e sono stati dimessi con una prognosi di 3 giorni ciascuno.

IPA