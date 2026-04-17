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Tragedia evitata nella serata di martedì a Siracusa, dove una donna è stata salvata dagli agenti della Polizia di Stato mentre tentava di lanciarsi dal tetto di un edificio. L’intervento è stato reso possibile grazie al coraggio e alla prontezza degli operatori delle Volanti, che sono riusciti a bloccare la donna proprio mentre stava per compiere il gesto estremo. Le cause che hanno portato la donna a tentare il suicidio sono attualmente oggetto di indagine.

Il salvataggio sul tetto a Siracusa

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’allarme è scattato nella prima serata di martedì scorso, quando una segnalazione ha richiesto l’intervento urgente delle Volanti della Questura di Siracusa.

Gli agenti sono giunti rapidamente in Viale Tica, dove era stata avvistata una donna in evidente stato di alterazione psicofisica, salita sul torrino del tetto di uno stabile e intenzionata a gettarsi nel vuoto.

L’intervento degli agenti e il salvataggio

Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, la donna, che stringeva ancora una bottiglia di superalcolico, minacciava di compiere il gesto estremo. Gli operatori hanno tentato di distrarla, cercando di guadagnare tempo prezioso per poter intervenire in sicurezza.

In un momento di particolare tensione uno degli agenti, dopo essersi coordinato con i colleghi, ha deciso di agire senza indugi: con un balzo deciso, è riuscito ad afferrare la donna proprio mentre questa stava per lanciarsi dal torrino, traendola così in salvo.

Le conseguenze dell’intervento

L’azione repentina e coraggiosa dell’agente ha avuto delle conseguenze fisiche: il poliziotto che ha afferrato la donna ha riportato un trauma e alcune contusioni a causa della forza e della rapidità del gesto.

La donna, invece, è stata immediatamente affidata alle cure dei sanitari intervenuti sul posto, che hanno provveduto a prestarle assistenza.

Le indagini sulle cause del gesto

Le ragioni che hanno spinto la donna a tentare il suicidio non sono ancora chiare. Come indicato dalle autorità, le cause del tentativo di gesto estremo sono attualmente al vaglio degli inquirenti, che stanno svolgendo gli accertamenti necessari per comprendere meglio la situazione e fornire eventuale supporto alla donna.

La determinazione e il coraggio dimostrati dagli agenti delle Volanti hanno permesso di scongiurare una tragedia. L’intervento tempestivo e coordinato ha evidenziato ancora una volta l’importanza della presenza delle forze dell’ordine sul territorio e della loro capacità di affrontare situazioni di emergenza con professionalità e umanità.

L’episodio si è verificato in Viale Tica, una delle arterie principali di Siracusa, dove la presenza degli agenti ha attirato l’attenzione di numerosi residenti e passanti. L’operazione si è conclusa senza ulteriori conseguenze per la donna, grazie all’efficacia dell’intervento della Polizia di Stato.

IPA