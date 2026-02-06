Donna incinta aggredita dal compagno a Bologna con calci, pugni e ginocchiate alla pancia

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Colpita ripetutamente con calci, pugni e ginocchiate specialmente sul ventre: è quello che è accaduto a Bologna a una donna incinta, aggredita dal compagno al culmine di una lite. Per questo motivo il giovane, un 32enne, è ora indagato con l’ipotesi di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate ed è destinatario del provvedimento del braccialetto elettronico.

Donna incinta aggredita a Bologna

Come ricostruisce Repubblica i fatti risalgono al 25 gennaio. Alcuni residenti avevano chiamato il 112 per segnalare una lite violenta all’interno di un’abitazione.

Gli inquirenti hanno riportato che un uomo, un 32enne di nazionalità tunisina, si sarebbe scagliato nei confronti della compagna prima verbalmente e poi ponendo in essere una vera e propria aggressione fisica.

Quindi avrebbe iniziato a colpire la compagna con calci, pugni e ginocchiate in direzione proprio del ventre della donna, che si trovava in stato interessante.

Quali fossero i motivi dell’aggressione non è dato saperlo. Dopo l’arrivo dei carabinieri la donna è stata soccorsa dal 118 che – scrive Bologna Today – ha confermato la presenza di lesioni.

Il provvedimento contro il compagno

Come anticipato, ora l’uomo è indagato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Il gip ha disposto per lui l’allontanamento dall’abitazione familiare e il divieto di avvicinamento alla vittima.

Infine, il 32enne è ora obbligato a indossare il braccialetto elettronico per monitorare i suoi spostamenti ed evitare che violi il provvedimento emesso nei suoi confronti.

L’episodio analogo a Genova

Nell’ottobre 2025 un fatto analogo, e anche più grave, è avvenuto in pieno centro a Genova. Una ragazza di 22 anni è stata aggredita da un’altra donna, sua coetanea, che infine ha afferrato un coltello e ha mirato sul ventre della vittima.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti le due ragazze si erano date appuntamento per un chiarimento su questioni sentimentali, ma il loro confronto è subito degenerato in uno scontro fisico. Tra le due sarebbero volati insulti, oggetti e cocci di bottiglia, fino alla coltellata.

Nella colluttazione, infatti, era rimasta ferita un’altra donna non coinvolta nell’alterco, raggiunta da uno degli oggetti lanciati. La vittima era stata trasportata in ospedale dove era stata ricoverata in terapia intensiva, ma non era in pericolo di vita.