Donna incinta di 7 mesi partorisce sul volo Ita Airways Dakar-Roma, cruciale la presenza di 2 sanitari a bordo

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Sul volo AZ855 di Ita Airways, nella notte tra il 29 e il 30 aprile, è accaduto un fatto che rimarrà nella storia della compagnia: a bordo dell’aereo è nato un bambino. Sia il piccolo sia la madre stanno bene. La nascita è avvenuta a distanza di un’ora dal decollo del velivolo partito dalla capitale del Senegal, Dakar, e diretto a Roma Fiumicino. A diramare la notizia è stata la compagnia stessa, attraverso un post pubblicato sui social.

Volo Ita Airways Dakar-Roma, donna partorisce ad alta quota: l’annuncio della compagnia

“Un lieto e inatteso evento ha rallegrato la giornata di Ita Airways”, si legge nella nota divulgata dalla compagnia.

“Sul volo AZ855 partito da Dakar la scorsa notte e diretto a Roma Fiumicino, dopo un’ora dal decollo una donna incinta di sette mesi ha dato prematuramente alla luce un bambino”, prosegue il comunicato.

ANSA

La madre e il neonato hanno ricevuto immediata assistenza da parte dell’equipaggio, che ha dimostrato grande professionalità, dimostrandosi all’altezza della situazione emergenziale.

Inoltre, è stata fondamentale a bordo dell’aereo la presenza di due passeggere specializzate, un medico e un’infermiera, le quali hanno aiutato la madre a partorire. Ita Airways ha ringraziato calorosamente le due donne.

“Il piccolo, in perfetta salute, è il primo bambino nato a bordo di un aeromobile nella storia di Ita Airways, che augura al bimbo una splendida vita piena di gioie”, conclude il comunicato.

Il rientro a Dakar

Come riferisce il quotidiano La Repubblica, l’aereo, come dimostrato dai siti di monitoraggio internazionale, dopo il lieto evento ad alta quota, avrebbe fatto marcia indietro, rientrando all’aeroporto di Blaise Diagne, a Dakar, per ragioni prudenziali.

Dopo aver fatto scendere la madre e il neonato per le cure mediche del caso, sarebbe ripartito per l’Italia.

Non è la prima volta che si verificano nascite in volo. Ad esempio, nel 2011, venne alla luce un bebè su un aereo di Alitalia, durante un volo da Milano a Parigi. In quel caso a partorire fu una donna francese.

Tornando più indietro, nel 1997 nacque la piccola Maja sulla tratta Bombay-Roma.

La formazione dell’equipaggio degli aerei

L’equipaggio degli aerei è formato per gestire emergenze legate ad eventuali nascite. Gli assistenti di volo non hanno competenze specialistiche mediche. Seguono però dei corsi per gestire nel migliore modo possibile casi di questo genere.

In particolare, sono preparati a garantire la privacy della donna che partorisce e darle supporto psicologico e concreto, attraverso i kit medici presenti sul velivolo. Inoltre, una delle prime azioni che devono fare è domandare se tra i passeggeri ci siano persone con competenze mediche.

I piloti devono invece decidere, sulla base di quanto riferiscono gli assistenti, se optare per atterraggi di emergenza in aeroporti vicini nel caso in cui una donna abbia le doglie.