Furto di gioielli ai danni di un’anziana invalida a Padova, dove una giovane di 22 anni è stata denunciata dopo essere stata fermata alla stazione centrale di Milano. La donna, di origini campane e incensurata, avrebbe sottratto oggetti d’oro per un valore di circa 3000 euro con uno stratagemma ai danni di una settantottenne costretta su una carrozzina. L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile di Padova e ha portato anche all’emissione di un foglio di via obbligatorio per la truffatrice, che non potrà tornare in città per 4 anni.

La ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio nella mattinata di giovedì 15 gennaio, quando una donna di 78 anni, residente con il marito nella zona Terranegra di Padova, ha ricevuto una telefonata da uno sconosciuto. L’uomo, spacciandosi per un appartenente alle forze dell’ordine, ha informato il marito della vittima che la loro auto era stata coinvolta in una rapina in gioielleria e che doveva recarsi urgentemente in un ufficio di polizia per chiarimenti e per denunciare la possibile clonazione della targa.

Il raggiro ai danni dell’anziana

Pochi minuti dopo che il marito aveva lasciato l’abitazione, la donna ha ricevuto una seconda telefonata. L’interlocutore, dopo essersi accertato che la vittima fosse sola in casa, le ha comunicato che una sua incaricata sarebbe arrivata a breve per verificare che i gioielli presenti nell’abitazione non fossero quelli rubati durante la rapina. La donna, fidandosi delle parole dell’uomo, ha preparato tutti i suoi oggetti d’oro, seguendo le istruzioni ricevute.

La consegna dei gioielli e la fuga

Come preannunciato, una giovane con accento campano si è presentata all’abitazione dell’anziana. Non è salita in casa, ma ha chiesto alla vittima di lanciare dal balcone un sacchetto contenente tutti i gioielli, che la donna aveva chiuso e pesato come richiesto. Subito dopo aver consegnato gli oggetti, la vittima si è resa conto che qualcosa non andava e ha chiamato il 113 per segnalare l’accaduto.

L’intervento della Polizia e l’identificazione della truffatrice

La tempestiva segnalazione ha permesso alla Squadra Mobile di Padova di raccogliere una dettagliata descrizione della truffatrice. Gli agenti hanno scoperto che la giovane era riuscita a raggiungere la stazione ferroviaria e a salire su un treno diretto a Milano. Immediatamente sono stati allertati i colleghi del capoluogo lombardo, che hanno atteso l’arrivo del convoglio alla stazione centrale.

Il fermo e la denuncia

All’arrivo del treno, la giovane è stata individuata grazie alle precise indicazioni fornite dalla vittima, sia per l’aspetto fisico che per l’abbigliamento. Il controllo effettuato dagli agenti non ha permesso di recuperare la refurtiva, che potrebbe essere stata ceduta a un complice durante la fuga. Tuttavia, la donna è stata identificata con certezza e denunciata alla Procura della Repubblica per truffa.

Le indagini e i provvedimenti successivi

Le indagini della Polizia di Stato sono ancora in corso per individuare eventuali complici, sia chi ha effettuato le telefonate che chi potrebbe aver preso in consegna i gioielli rubati. Vista la gravità dei fatti, il Questore di Padova, Marco Odorisio, ha disposto l’emissione di un foglio di via obbligatorio nei confronti della giovane, con divieto di ritorno in città per 4 anni.

