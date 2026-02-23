Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 53 anni è stato denunciato per lesioni stradali, fuga e omissione di soccorso a Brescia, a seguito di un grave incidente avvenuto il 14 luglio 2025 a Carpenedolo. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti analoghi, è stato individuato e segnalato alla Procura della Repubblica dopo aver investito una donna in bicicletta e aver abbandonato la scena senza prestare aiuto.

Le indagini della Polizia Stradale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio del 14 luglio 2025, quando una donna in bicicletta è stata travolta da un’auto il cui conducente si è poi dato alla fuga, lasciandola ferita sul ciglio della strada. Gli agenti della Sezione Polizia Stradale di Brescia, Distaccamento di Salò, sono intervenuti prontamente sul luogo dell’incidente per prestare i primi soccorsi alla vittima, che è stata immediatamente affidata alle cure del personale sanitario giunto in via d’urgenza.

La fuga e la raccolta degli indizi

Al momento dell’arrivo delle forze dell’ordine, non vi era traccia dell’autovettura coinvolta nell’incidente, poiché il conducente si era già allontanato. Tuttavia, gli agenti hanno rinvenuto sul posto frammenti di uno specchietto, che si sono rivelati fondamentali per le successive indagini. Attraverso un’attenta analisi, è stato possibile stabilire che i frammenti appartenevano a una station wagon di colore scuro.

Le immagini delle telecamere e la svolta investigativa

La svolta nelle indagini è arrivata grazie alla visione delle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza del Comune. Le registrazioni hanno permesso agli agenti di riscontrare il passaggio di un veicolo con lo specchietto laterale danneggiato proprio nell’orario compatibile con l’incidente. Da queste immagini, la Polizia Stradale è riuscita a risalire al numero di targa dell’auto coinvolta.

L’identificazione del responsabile

Una volta identificato il veicolo, gli agenti si sono recati presso l’abitazione del proprietario, un uomo di 53 anni residente in provincia di Brescia. Al loro arrivo, hanno constatato che il conducente aveva già provveduto a riparare la vettura, sostituendo in particolare lo specchietto incidentato. Le dichiarazioni fornite dall’uomo non hanno convinto gli investigatori, che hanno quindi avviato ulteriori accertamenti.

Le indagini tecniche e la conferma della presenza sul luogo

La Polizia Stradale, con il supporto della Squadra di Polizia Giudiziaria della Sezione di Brescia, ha effettuato una serie di riscontri, tra cui l’analisi del traffico telefonico. Grazie a queste indagini tecniche, è stato possibile localizzare senza ombra di dubbio il sospettato sul luogo dell’incidente nella data e nell’orario in cui si è verificato l’investimento a Carpenedolo.

La denuncia e le accuse

L’uomo è stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica e dovrà rispondere dei reati di lesioni stradali, fuga e omissione di soccorso, aggravati dalla recidiva, dato che era già noto alle forze dell’ordine per episodi simili.

IPA