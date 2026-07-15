Donna licenziata a Spoleto accusa il datore di lavoro, "mandata via perché madre": lui nega tutto

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Licenziata con effetto immediato e senza preavviso, una lavoratrice e madre. La motivazione dello studio medico, che l’aveva assunta part-time a tempo indeterminato, è stata “una riorganizzazione aziendale”. Secondo la donna, però, è stata discriminata perché madre e ha deciso di fare causa al medico, che al suo posto avrebbe preso una donna di 62 anni. Ma la rottura del rapporto con il datore di lavoro sarebbe avvenuta già in precedenza, quando aveva scelto di studiare. Il medico nega.

La denuncia per il licenziamento discriminatorio

Il Messaggero racconta la storia di Giovanna, un nome di fantasia, che dallo scorso anno starebbe combattendo una battaglia in tribunale per vedersi riconosciuto quanto afferma: sarebbe stata licenziata per una discriminazione.

Fino a settembre 2025 la donna aveva un lavoro part-time in uno studio medico con contratto a tempo indeterminato. Poi, all’improvviso, si è ritrovata, senza preavviso, licenziata con effetto immediato “a causa di una riorganizzazione aziendale”.

Secondo la donna, infatti, sarebbe stata allontanata perché madre single, studentessa lavoratrice e soprattutto ancora in età fertile. Dice di avere le prove e per questo fa causa al medico.

Le prove in tribunale

Gli avvocati che la seguono hanno chiesto di annullare il licenziamento, ma anche il pagamento dell’indennità ritenuta di giustizia e il riconoscimento del mobbing e dello straining (stress prolungato sul posto di lavoro). Dietro queste condizioni, vi sarebbero le condotte considerate “vessatorie” da parte del medico e che, come si legge nelle pagine del ricorso, costituiscono molestie e discriminazioni sul luogo di lavoro.

I problemi sarebbero iniziati, secondo le accuse visionate dal tribunale di Spoleto, quando la donna ha deciso di iscriversi all’Università degli Studi di Perugia per avere un piano B e pensare al proprio futuro. Una scelta compatibile con il part-time, ma che non è stata vista di buon occhio dal medico. Infatti, secondo quanto riportato dagli avvocati, questo non avrebbe accettato di concederle i permessi retribuiti per andare a sostenere gli esami come previsto dalla legge.

Il medico le avrebbe detto che in uno studio piccolo come il loro non si poteva dare la possibilità di studiare a tutti. E allora Giovanna è riuscita a dare gli esami restringendosi con l’orario di lavoro. Si trattava di 20 esami in due anni, quindi 20 giorni di lavoro su oltre 700.

Il rapporto con il datore di lavoro

A quel punto, racconta Giovanna, il rapporto con il datore di lavoro si era incrinato. Lui l’accusava di non sorridere e poi le recriminava le risposte in ritardo al telefono quando lei era a casa in malattia o in permesso per portare il figlio dal medico. Notando che la situazione stava degenerando, la donna ha iniziato a registrare tutto, portando le conversazioni delle chat WhatsApp di fronte al giudice. Dentro le pagine presentate al tribunale ci sono anche quelle che, secondo Giovanna, sono le reali motivazioni del licenziamento.

“Tu hai 3000 ca**i da fare tra cui poi anche tuo figlio”, le sarebbe stato detto. Da qui la ricerca di qualcuno per sostituirla; il medico avrebbe detto: “Ne sono venute 50 con bambini piccoli, le ho sfanc**te tutte, ma anche chi ha 30 anni o 35 perché tra due giorni mi rimane incinta. Io non voglio ca**i, io voglio lavorare”. E così avrebbe assunto una donna di 62 anni.

Giovanna decide quindi di fare causa: “Mi ha umiliata, mi ha fatto sentire in colpa solo perché chiedevo un mio diritto”. Il medico da parte sua nega tutte le accuse. Il giudice ha proposto una conciliazione che è attesa per il 17 settembre, a un anno esatto dal licenziamento.