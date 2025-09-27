Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Obbligo di applicazione del braccialetto elettronico per una donna di 40 anni accusata a Vicenza di maltrattamenti nei confronti del compagno convivente. Il provvedimento è stato eseguito nella mattinata di venerdì 26 settembre, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, a seguito di un’indagine che ha fatto emergere episodi di denigrazione, aggressioni fisiche e minacce gravi.

Le indagini della Squadra Mobile

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la misura cautelare è stata adottata dopo un’attenta attività investigativa svolta dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Vicenza. Gli investigatori hanno raccolto elementi che hanno permesso di ricostruire una serie di comportamenti violenti e vessatori messi in atto dalla donna nei confronti del proprio compagno. Le condotte contestate comprendono ripetute denigrazioni, aggressioni fisiche che hanno provocato lesioni, oltre a minacce di morte.

La misura cautelare: braccialetto elettronico e divieto di avvicinamento

L’Autorità Giudiziaria, valutata la gravità e la reiterazione dei fatti accertati, ha disposto l’applicazione di una misura cautelare particolarmente restrittiva. Alla donna è stato imposto il divieto di avvicinamento alla persona offesa, con la contestuale applicazione del braccialetto elettronico, uno strumento che consente alle forze dell’ordine di monitorare costantemente i suoi spostamenti e garantire la sicurezza della vittima. L’ordinanza è stata emessa dall’Ufficio G.I.P. del Tribunale di Vicenza ed eseguita dagli agenti nella giornata di venerdì 26 settembre.

Le accuse e la tutela della vittima

La donna, una cittadina residente a Vicenza di 40 anni, è indagata per maltrattamenti contro il convivente. Secondo quanto emerso dalle indagini, avrebbe più volte umiliato e aggredito fisicamente il compagno, arrivando anche a minacciarlo di morte. Le autorità hanno ritenuto necessario intervenire con urgenza per prevenire ulteriori episodi di violenza e garantire la tutela della persona offesa.

Il principio della presunzione di innocenza

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, si sottolinea che la misura cautelare è stata adottata su disposizione dell’Autorità Giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale ancora in corso. La colpevolezza della persona sottoposta a indagine sarà definitivamente accertata solo in caso di sentenza irrevocabile di condanna, nel rispetto del principio della presunzione di innocenza.

Il contesto e le misure di prevenzione

Negli ultimi anni, le forze dell’ordine hanno intensificato l’attenzione nei confronti dei reati di maltrattamenti in ambito familiare e domestico, adottando strumenti come il braccialetto elettronico per monitorare i soggetti ritenuti pericolosi e prevenire la reiterazione delle condotte violente. L’intervento tempestivo della Squadra Mobile di Vicenza si inserisce in questo quadro di prevenzione e tutela delle vittime di violenza domestica.

La procedura di applicazione della misura

L’esecuzione della misura cautelare è avvenuta nella mattinata di venerdì 26 settembre, quando gli agenti della Squadra Mobile hanno notificato alla donna l’ordinanza emessa dal Tribunale. Contestualmente, è stato attivato il braccialetto elettronico, che consente il controllo a distanza e l’immediato intervento delle forze dell’ordine in caso di violazione del divieto di avvicinamento. La misura rappresenta uno strumento fondamentale per garantire la sicurezza della vittima e prevenire ulteriori episodi di maltrattamenti.

Il ruolo dell’Autorità Giudiziaria

L’adozione della misura cautelare è stata disposta dall’Autorità Giudiziaria sulla base delle risultanze investigative raccolte dalla Polizia di Stato. L’Ufficio G.I.P. del Tribunale di Vicenza ha valutato la gravità dei fatti e la necessità di tutelare la persona offesa, disponendo il divieto di avvicinamento e l’applicazione del braccialetto elettronico come strumenti di prevenzione e controllo.

Conclusioni

Il caso di Vicenza evidenzia l’importanza della collaborazione tra forze dell’ordine e Autorità Giudiziaria nella lotta ai maltrattamenti domestici e nella tutela delle vittime di violenza. L’applicazione di misure cautelari come il braccialetto elettronico rappresenta un passo fondamentale per garantire la sicurezza delle persone coinvolte e prevenire la reiterazione di comportamenti violenti. Le indagini proseguiranno per accertare in modo definitivo le responsabilità della donna, nel rispetto dei diritti e delle garanzie previste dall’ordinamento.

