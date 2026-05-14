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Un arresto per maltrattamenti, lesioni personali, cessione di sostanze stupefacenti e violenza sessuale, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato ad Ancona. Un uomo di circa quarant’anni è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. su richiesta della Procura della Repubblica, per una lunga serie di abusi nei confronti della compagna convivente.

Maltrattamenti ad Ancona

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa ha permesso di ricostruire un quadro di maltrattamenti e soprusi che si sarebbe protratto per un periodo significativo.

L’uomo, secondo quanto accertato dagli inquirenti, avrebbe imposto alla donna una condotta di vita gravemente prevaricatrice, costringendola a sottostare ai propri voleri, anche di natura sessuale, e coinvolgendola in attività illecite legate al traffico di stupefacenti.

Un clima di terrore e controllo

Le indagini hanno fatto emergere una situazione di costante vessazione: la vittima sarebbe stata oggetto di continue ingiurie, umiliazioni quotidiane, controllo ossessivo dei movimenti e delle comunicazioni telefoniche.

Non sarebbero mancate minacce gravi e ripetute, anche di morte, talvolta perpetrate con l’uso di coltelli, spesso motivate da gelosia. A questi comportamenti si sarebbero aggiunte violenze fisiche, con percosse anche al volto.

L’aggressione di dicembre e le gravi conseguenze

Uno degli episodi più gravi risale allo scorso mese di dicembre, quando la donna, dopo aver rifiutato un rapporto sessuale, sarebbe stata aggredita dall’uomo che l’avrebbe colpita ripetutamente al viso.

Le lesioni riportate hanno richiesto l’applicazione di numerosi punti di sutura e una prognosi superiore a 15 giorni.

L’arresto e la misura cautelare

All’esito delle indagini, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona ha richiesto l’emissione di una misura cautelare. Il G.I.P. ha quindi disposto la custodia in carcere per il quarantenne.

Nei giorni scorsi, l’uomo è stato rintracciato presso la propria abitazione dagli agenti della Squadra Mobile di Ancona – sezione reati contro la persona – e, dopo le formalità di rito presso gli uffici della Questura, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Montacuto, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente.

Il contesto: la lotta ai reati contro la persona

L’operazione della Polizia di Stato si inserisce in un più ampio impegno delle forze dell’ordine e della magistratura nella prevenzione e repressione dei reati contro la persona, in particolare quelli che si consumano tra le mura domestiche e che spesso restano sommersi.

Il caso di Ancona rappresenta un esempio di come la collaborazione tra vittime, forze di polizia e autorità giudiziaria possa portare all’interruzione di gravi situazioni di abuso.

IPA