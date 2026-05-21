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Un arresto per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e minacce aggravate, questo il bilancio di un intervento dei Carabinieri ad Abano Terme (Padova). Un uomo residente nella bassa Padovana, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo che la compagna è stata soccorsa in ospedale: secondo quanto emerso, la donna sarebbe stata aggredita durante la notte per motivi di gelosia.

Maltrattamenti ad Abano Terme

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato nella mattinata di ieri, intorno alle 10:30. La Centrale Operativa dei Carabinieri di Abano Terme (Padova) ha ricevuto una richiesta di intervento dal 118, che aveva appena soccorso una giovane donna presso un’abitazione della bassa Padovana.

La vittima, già trasportata in ospedale a Monselice, era stata trovata in condizioni tali da richiedere cure mediche immediate.

Le prime dichiarazioni e i sospetti degli inquirenti

All’arrivo dei militari, la donna era già stata trasferita in ospedale e i Carabinieri hanno potuto ascoltare solo la versione del compagno.

L’uomo, con dichiarazioni poco chiare, ha raccontato che il giorno precedente, mentre si trovavano insieme presso una rivendita di casalinghi, la compagna sarebbe stata aggredita da due sconosciuti mentre lo attendeva all’esterno del negozio. Secondo il suo racconto, i presunti aggressori sarebbero stati messi in fuga dal suo sopraggiungere. Tuttavia, i militari hanno subito notato alcune incongruenze, in particolare sul motivo per cui i soccorsi non fossero stati chiamati immediatamente.

La verità emerge in ospedale

Nel frattempo la giovane donna, una volta giunta in ospedale a Monselice, ha trovato il coraggio di raccontare ai sanitari una versione ben diversa dei fatti.

Secondo quanto verbalizzato dai Carabinieri della locale Stazione, la vittima ha riferito che a picchiarla sarebbe stato proprio il compagno, durante la notte, al culmine di una crisi di gelosia. La donna ha descritto un vero e proprio pestaggio, iniziato già la sera precedente con minacce e poi sfociato in aggressione fisica.

Un quadro di violenze ripetute

Dalla testimonianza della vittima è emerso che non si trattava del primo episodio di violenza. La giovane ha raccontato di aver subito altre aggressioni nel corso dell’ultimo anno, anche durante la gravidanza.

Questi dettagli hanno rafforzato i sospetti degli inquirenti, che hanno deciso di procedere con l’arresto dell’uomo.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia, è stato arrestato in flagranza di reato e dovrà rispondere delle accuse di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e minacce aggravate.

IPA