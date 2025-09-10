Donna morta a Chivasso, sarebbe un'italiana di 47 anni secondo alcuni telespettatori di Chi l'ha visto

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

È ancora un mistero il caso della donna morta a Chivasso (Torino) nel 2024 e sepolta senza un’identità. Una persona senza nome, di età orientabile sui 47 anni, deceduta mentre si trovava all’ospedale del piccolo centro del Canavese presso il quale era arrivata in condizioni molto gravi. Ai sanitari aveva riferito di chiamarsi Evelina Valle, ma su queste generalità non è mai arrivato un riscontro. I carabinieri della stazione locale hanno dunque divulgato le sue foto per chiedere un aiuto nell’identificazione della donna. L’appello è stato condiviso da Chi l’ha Visto? e sono arrivate le prime risposte: potrebbe trattarsi di una donna italiana.

Chi è realmente “Evelina Valle”

Della sconosciuta morta all’ospedale di Chivasso il 27 luglio 2024 si conoscono solo il viso, l’età e il nome fittizio. La donna aveva detto di chiamarsi Evelina Valle, ma su queste generalità non sono stati trovati riscontri.

Per questo – scrive Fanpage – i carabinieri di Chivasso e la Procura di Ivrea hanno deciso di pubblicare alcune foto per chiedere alle internaute e agli internauti maggiori informazioni sull’identità della donna misteriosa.

© 2024 OpenMapTiles | © 2024 OpenStreetMap contributors | © 2024 TomTom | Tuttocittà Resta ancora un mistero l’identità della donna morta all’ospedale di Chivasso nel luglio 2024. I telespettatori forniscono degli indizi: “È una donna italiana”

L’appello dei carabinieri e della Procura è stato condiviso anche dalla redazione di Chi l’ha Visto?, che ai telespettatori ha chiesto: “Qualcuno ha informazioni utili per la sua l’identificazione certa?”.

Alcuni utenti hanno raccolto l’appello e hanno riferito che potrebbe trattarsi di una donna italiana. Ancora, aggiunge il Quotidiano Canavese, secondo alcune persone la sedicente Evelina Valle sarebbe stata originaria della Lombardia.

La donna morta a Collegno

La vicenda ha inizio il 12 luglio 2024. Quel giorno la donna si è presentata al triage dell’ospedale di Chivasso, in via Paolo Regis 42, in condizioni gravi. All’accettazione aveva riferito di chiamarsi Evelina Valle e di essere nata nel 1979, ma con sé non aveva documenti.

La donna era stata accolta con codice giallo. Il 27 luglio, due settimane dopo l’ingresso al pronto soccorso, la donna è deceduta. Le sue generalità si erano rivelate false, e nessuno si sarebbe presentato per reclamarne la parentela. Anche gli esami dattiloscopici e le indagini anagrafiche non hanno prodotto riscontri. “Evelina Valle”, inoltre, sarebbe risultata senza fissa dimora.

Il 26 agosto il Comune di Chivasso, in un documento pubblicato sul sito istituzionale, ha reso nota la determina n. 642 con oggetto: “Funerale di salma in stato di abbandono con oneri a carico dell’ente”. Il Municipio si è fatto carico dei funerali della donna ancora senza nome. Sulla sua tomba è apposta la targhetta dorata con la scritta: “Persona sconosciuta, sesso femminile”.

L’ipotesi sul caso di Cuorgné

Dopo l’appello lanciato dai carabinieri di Chivasso e dalla Procura di Ivrea non sono mancate altre ipotesi. Secondo una di queste, la donna morta nel 2024 potrebbe essere Katia Zei, scomparsa a Cuorgné (Torino) l’8 luglio 2024, quattro giorni prima dell’arrivo in ospedale di “Evelina Valle”.

Katia ha 41 anni, ha un figlio ed è un’operatrice socio sanitaria. La sua scomparsa è stata denunciata dal fidanzato, che agli inquirenti ha riferito che la compagna da tempo soffriva per alcuni problemi in famiglia e al lavoro. Tuttavia Il Risveglio, quotidiano locale, riporta che secondo i carabinieri la donna morta a Chivasso nel 2024 non è Katia Zei.