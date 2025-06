Donna morta a Roma dopo un malore durante la liposuzione in uno studio di Primavalle, 3 indagati per omicidio

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Una donna è morta a Roma dopo aver accusato un malore durante la liposuzione effettuata in uno studio di Primavalle. Tre persone sono state iscritte nel registro degli indagati per omicidio colposo. La vittima è una 47enne originaria dell’Ecuador, trasportata d’urgenza al Policlinico Umberto I, dove è deceduta. Sul caso hanno avviato le indagini la Polizia.

Donna morta durante la liposuzione: cosa è successo a Primavalle

La donna è morta attorno alle ore 20 di domenica 8 giugno al pronto soccorso del Policlinico Umberto I di Roma, dove era arrivata a bordo di un’autoambulanza privata chiamata da uno studio di medicina estetica in via Roncati 6, in zona Torrevecchia, nel quartiere Primavalle.

In base alla ricostruzione dei fatti riportata da LaPresse, la vittima avrebbe accusato un malore mentre si stava sottoponendo a un intervento di liposuzione nell’ambulatorio privato, attorno alle ore 17. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il medico, l’anestetista e l’infermiera avrebbero tentato in un primo momento di praticare le manovre di rianimazione senza chiamare i soccorsi e poi, dopo qualche ora, avrebbero chiamato un’autoambulanza privata con un medico a bordo, senza contattare il 118.

Fonte foto: © 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà

La donna sarebbe morta dopo aver accusato un malore in un ambulatorio in zona Torrevecchia, nel quartiere Primavalle di Roma.

Tre indagati per omicidio colposo per la donna morta a Primavalle

Sulla morte della donna dopo il malore accusato durante l’intervento di liposuzione ha avviato le indagini la Polizia. L’ambulatorio è stato posto sotto sequestro per consentire ulteriori rilievi.

La Procura ha iscritto nel registro degli indagati il chirurgo, l’anestetista e l’infermiera, con l’ipotesi di omicidio colposo.

Chi è la donna morta a Primavalle a Roma

Stando a quanto riferito dall’agenzia ANSA, la donna deceduta a Roma ha 47 anni ed è originaria dell’Ecuador.

L’allarme lanciato dai medici

Il Corriere della Sera riporta l’allarme lanciato da Filippo Anelli, presidente della Fnomceo (Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri): “La medicina estetica va messa in sicurezza. Quanto accaduto a Roma segue altri episodi simili negli ultimi mesi. Avevamo già chiesto un intervento di carattere legislativo che limiti l’attività chirurgica-estetica solo a chi ha titoli e competenze”.

Ancora Anelli: “I cittadini devono sapere che chi ci mette le ‘mani addosso’ è formato per farlo al meglio. Si devono definire i percorsi formativi che portano a sviluppare le competenze e avere elenchi da custodire negli Ordini sulla base di questi percorsi. Le società scientifiche di riferimento si stanno muovendo e abbiamo avviato degli incontri, noi daremo il nostro contributo”.