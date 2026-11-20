Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Finita nel sangue una rissa tra donne di due famiglie a Roma. Una 52enne è stata uccisa a coltellate al culmine di una violenta lite nel quadrante sud-est della Capitale, che era stata preceduta dalle minacce di dare alle fiamme le abitazioni delle rivali da parte di una delle due fazioni unite da legami di parentela. La vittima sarebbe morta nella corsa verso il Policlinico di Tor Vergata.

La spedizione punitiva a Roma

Secondo quanto riportato da Repubblica, la rissa è scoppiata nella tarda serata di venerdì 20 novembre in via Fontanile Tuscolano, alla periferia sud-est di Roma.

Dalle prime ricostruzioni dell’accaduto, ancora in fase di accertamento, un gruppo di quattro donne di etnia Rom residenti in un comune a sud della Capitale sarebbe arrivato in auto davanti alle abitazioni delle rivali, con l’intenzione di appiccare un rogo.

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La rissa finita con l’accoltellamento

La spedizione punitiva sarebbe nata da vecchie dispute tra i due clan appartenenti alla stessa famiglia allargata.

Arrivate a casa della fazione avversaria, le quattro donne avrebbero cosparso gli edifici di liquido infiammabile, minacciando di dargli fuoco.

Da lì si sarebbe scatenata la violenta lite tra i due gruppi, nella quale una 52enne è stata colpita più volte con un’arma da taglio.

La corsa al Policlinico Tor Vergata

A quel punto donna sarebbe stata caricata in auto per essere portata al Policlinico Tor Vergata, ma il tragitto sarebbe stato interrotto da un lieve incidente autonomo e la 52enne è morta prima di poter raggiungere l’ospedale.

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri di Frascati, che hanno individuato e fermato la presunta responsabile dell’accoltellamento.

Insieme a lei sono state rintracciate e portate in caserma anche le altre donne coinvolte nella lite, le cui posizioni sono ora al vaglio dell’autorità giudiziaria.