Donna morta annegata in auto a Latisana nel sottopassaggio allagato, un carabiniere ha provato a salvarla

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Una donna è morta annegata nella propria auto a Latisana, in provincia di Udine. Era rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a causa dell’ondata di maltempo che ha colpito la zona. Un carabiniere ha provato a salvarla tuffandosi in acqua e riuscendo a estrarla dall’abitacolo, ma non è stato sufficiente a salvarle la vita.

Donna annegata a Latisana, intrappolata con l’auto nel sottopassaggio

Mentre l’area tra Latisana e Lignano veniva colpita da un’ondata di maltempo, una donna è rimasta intrappolata all’interno dell’abitacolo della propria auto mentre tentava di attraversare un sottopassaggio ed è morta annegata.

I carabinieri sono stati avvistai, tramite una chiamata di emergenza al centralino del 112, dell’auto in difficoltà e sono immediatamente arrivati sul posto.

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Uno di loro si è tuffato in acqua ed è riuscito a estrarla dall’auto. Questo però non è bastato per salvarle la vita. La donna era già morta quando è stata estratta dall’abitacolo.

Il carabiniere ricoverato in ospedale

Il carabiniere che ha tentato di salvare la donna morta annegata in un sottopasso a Latisana ha riportato alcune ferite ed è stato portato in codice verde in pronto soccorso.

Sul posto, stando a quanto riporta il quotidiano locale Il Messaggero Veneto, sono arrivate anche diverse squadre dei vigili del fuoco, che erano impegnati in interventi nella zona.

Durante la notte, infatti, una grave ondata di maltempo ha colpito il Friuli-Venezia Giulia, causando danni e disagi.

Il maltempo in Friuli-Venezia Giulia

Tra la notte del 9 settembre e la mattina del 10 si una forte ondata di maltempo si è riversata sul Friuli-Venezia Giulia, causando danni, disagi e la morte della donna rimasta bloccata nel sottopasso allagato a Latisana.

Diversi i problemi sulla rete ferroviaria. RFI ha segnalato problemi a Trieste per la mancanza di tensione su una linea e ritardi a Protogruaro e Monfalcone a causa di un guasto ai deviatoi e agli apparati di stazione e di linea.

I ritardi accumulati sono arrivati a un’ora e Trenitalia ha attivato bus sostitutivi sia nella stazione di Trieste sia in quella di Portogruaro.